Trei liceeni din Sibiu concureaza la Olimpiada Geniilor din SUA

Alexandru Radac, Daniel Marpozan si Codrin Muntean sunt elevi in clasa a X-a la matematica -informatica si formeaza echipa herotech, coordonata de profesoara de fizica Florentina Ilesan.Cei trei elevi sibieni vor prezenta in SUA doua inventii proprii, un robot si un sistem inteligent de economisire a energiei electrice.Liceeni au reusit sa creeze un robot pompier care sa salveze oamenii dintr-un incendiu, fara sa puna in pericol viata salvatorilor. Practic, robotul creat de cei trei tineri din Sibiu este prevazut cu un brat, care se poate prelungi, cu care pot fi scosi oameni afectati de un incendiu, fara ca pompierii sa infrunte flacarile."Scopul nostru este sa aducem la lumina creativitatea, inteligenta si spiritul de echipa si in final sa ne facem remarcati, atat ca echipa, cat si ca natiune. Participarea la acest eveniment ar fi o oportunitate de a ne intalni atat cu tehnologii noi, cat si cu oamenii importanti din spatele acestora. Prezenta echipei noastre la concurs ar putea aduce o contributie semnificativa in ceea ce priveste dezvoltarea locala a echipamentelor tehnologice, preluand informatii din aceasta sfera atat de la organizatori, cat si de la participanti", arata cei trei liceeni, in prezentarea proiectului lor.Pentru Sectiunea Science-Innovation, echipa herotech va prezenta un sistem inteligent de economisire a energiei electrice, care va controla luminile dintr-o casa, prin intermediul unei retele de senzori. Cei trei au creat un sistem inteligent pe baza de bariere in infrarosu, prin care se controleaza in mod automat luminile dintr-o locuinta si care tine evidenta numarului de persoane din incapere. Acest proiect a fost premiat in Romania, de o companie din domeniul energiei.Daca la concursul din tara cei trei liceeni au prezentat proiectul si macheta, in SUA prezinta modulul care se monteaza pe usa de la intrare si aplicatia pentru telefonul mobil. In SUA ei vor demonstra cum doua dispozitive montate pe usa pot numara cati oameni sunt intr-o incapere, le pot asigura lumina cat stau in interior, totul fara sa apese pe vreun intrerupator.Echipa sibiana a fost ajutata sa ajunga la concursul din SUA de catre sponsori.