3 din 4 parinti sunt de acord ca scolile sa ramana inchise - ce vor face cu copiii in aceasta perioada (sondaj IRES)

Astfel, confom unui sondaj al Institutului Roman pentru Evaluare si Strategie - IRES realizat in perioada 27-30 aprilie 2020, 73% dintre parinti considera ca aceasta a fost o decizie buna, in timp ce 20% cred ca a fost mai degraba proasta, 3% au spus ca nu stiu si 4% nu au vrut sa raspunda.Aproximativ o cincime dintre parinti cred ca ar fi trebuit redeschise cresele si gradinitele inainte de vacanta de vara, aproximativ o treime - ca ar fi trebuit deschise scolile si liceele si trei sferturi - ca ar fi trebuit deschise inainte de vacanta de vara clasele finale, care urmeaza sa sustina examene nationale.Respondentii din mediul rural spun in procente mai mari ca ar fi trebuit deschise cresele/gradinitele/scolile si liceele inainte de vacanta de vara, comparativ cu cei din mediul urban.Doua treimi dintre parintii copiilor cu varste intre 0 si 19 ani urmeaza sa aiba copiii in ingrijire in perioada de dinainte de vacanta de vara, conform declaratiilor celor intervievati.Aproape sase din zece respondenti care afirma acest lucru se afla in situatia in care cel putin unul dintre parinti nu lucreaza in aceasta perioada.La intrebarea: "" parintii au raspuns:Inainte de starea de urgenta, unul dintre parinti (indeosebi mama si in proportie mai ridicata in cazul situatiilor din mediul rural) se ocupa, in principal, de aspectele care tin de activitatile educative ale copiilor, iar intr-o pondere mai scazuta se regasea si situatia in care ambii parinti realizau aceasta sarcina, in egala masura.Situatia prezenta aduce unele modificari in acest raport, astfel ca scade proportia in care sprijinul pentru activitatile de invatare ale copiilor revine cuplurilor si creste cea a respondentilor care mentioneaza ca doar unul dintre parteneri se ocupa de educatia copiilor.Cazurile in care aceasta sarcina revine bunicilor sau altcuiva din familie sunt destul de putine, 3%-4%, indiferent de impunerea sau nu a starii de urgenta.RugatiSapte din zece respondenti spun ca, pe durata starii de urgenta, copiii lor au fost mai mult in ingrijirea parintilor, aproximativ unul din zece spune ca elevii nu necesita supravegherea unei persoane adulte si 14% declara ca scolarii au fost in ingrijirea bunicilor sau altor membri ai familiei.Opt din zece parinti cu scolari care declara ca lucreaza de acasa spun ca sunt eficienti la munca, sase din zece ca nu au dificultati cu realizarea unui program echilibrat intre munca si ingrijirea copiilor si putin peste trei sferturi considera ca nu au dificultati cu separarea spatiului exclusiv pentru munca in propria locuinta.Mai mult de o treime dintre parintii care lucreaza de acasa spun ca, daca aceasta situatie se va schimba, tot ei vor fi cei care se vor ingriji cel mai mult de copii in perioada urmatoare.Studiul a fost realizat pe un esantion de 1.319 parinti cu copii care au varsta intre 0 si 19 ani, dintre care 1.060 parinti cu copii scolari (care au cel putin un copil inscris la scoala).A.G.