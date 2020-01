Tudor Coman, elev Laude-Reut, copilul-minune de la Adobe Romania

Ziare.

El este elev in clasa a XI-a profilul matematica-informatica din cadrul Complexului Educational Laude-Reut si, la varsta de 15 ani, a fost cooptat de catre Adobe Romania prin intermediul unuia dintre cele doua programe de internship sustinute in fiecare an, dedicate studentilor si absolventilor de facultate.Dupa interviul avut, Tudor a fost angajat ca stagiar, in primul an avand nevoie in mod legal de procura semnata de catre parinti, iar apoi la implinirea varstei de 16 ani fiind angajat cu o norma de 10 ore pe saptamana, dupa cum prevede legislatia romaneasca.Tudor povesteste cu amuzament ca la inceperea activitatii, desi colectivul companiei era unul destul de tanar, acestia il priveau putin uimiti de faptul ca un elev s-a alaturat echipei lor, mai facand glume pe seama varstei, insa in scurt timp Tudor Coman a demonstrat ca talentul, determinarea si educatia primita compenseaza cu brio lipsa de experienta, fapt pentru care colegii il trateaza acum ca de la egal la egal atunci cand vine vorba de munca.In afara faptului remarcabil ca este unul dintre cei mai tineri angajati din Romania, Tudor Coman ne mai suprinde si cu trei proiecte inovative in domeniul inteligentei artificiale aplicabile technologiei de tip "deep learning", care sunt in curs de patentare in SUA.Pentru Tudor Coman, viitorul are posibilitati nemarginite, insa fata de alti elevi sclipitori care isi doresc sau si-au construit deja cariera in afara tarii, el sustine cu hotarare ca o sa-si continue studiile si doreste sa traiasca in tara in care s-a nascut, o speranta in plus pentru educatia de excelenta pe care doar un numar restrans de institutii de invatamant din Romania o fac la asemenea nivel, precum Laude-Reut.