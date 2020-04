Tudor Coman, elev LAUDE-REUT, este cel mai tanar software development engineer al Adobe Romania

Ziare.

com

Tudor Coman este in clasa a XI-a la Liceul Laude-Reut din Bucuresti, specializarea mate-info, are aproape 17 ani si reuseste sa imbine cu succes calitatea de elev cu responsabilitatea unui loc de munca la una dintre cele mai mari companii de IT din Romania.Tudor se considera norocos, deoarece parintii sai i-au cumparat primul calculator la varsta de trei ani.Pentru ca s-a plictisit destul de repede de putinele jocuri existente atunci, a inceput sa isi instaleze diferite programe si a devenit fascinat de cate lucruri putea face cu ajutorul unui PC.Se mai simte norocos si pentru ca parintii sai au observat inclinatia sa catre calculatoare si l-au sprijinit in toate deciziile luate ulterior.Cand era in clasele a doua si a treia a participat la un club de robotica, unde a invatat multe lucruri despre calculatoare si tehnologie.La scurt timp, a ajuns sa invete despre aplicatii Android, si a programat pentru prima oara o aplicatie simpla, care avea un singur buton.A lucrat, alaturi de un prieten, pe timpul verii, pe o platforma de freelancing in domeniul IT, pentru a avea contact cu piata reala si pentru a-si aprofunda abilitatile de programare, asa cum sustine, castigand, astfel, primii bani din ceea ce ii place.Cand era in clasa a IX-a a aplicat la un program de internship in cadrul Adobe Romania dedicat studentilor, a fost chemat la interviu si acceptat o pozitie de intern.In iulie 2018, a inceput sa mearga la Adobe. Desi initial contractul a fost pentru doua luni, iar Tudor a lucrat, sub indrumarea unui coleg senior, la un proiect; in urma rezultatelor sale, compania i-a propus sa incerce si o colaborare pe timpul anului scolar, cu un program flexibil., spuneDe la 1 mai, el nu va mai fi doar in internship la Adobe Romania, ci va ocupa pozitia de Software Development Engineer, pentru o perioada nedeterminata. Desi pozitia este full-time, orele de lucru sunt impartite astfel incat Tudor sa poata merge si la scoala.Cum reuseste sa imbine calitatea de elev cu experienta unui loc de munca intr-o multinationala, la doar 17 ani?Spre deosebire de multi alti tineri de varsta sa care isi planifica un viitor in afara tarii, Tudor afirma ca isi doreste sa ramana in Romania si sa studieze la Facultatea de Matematica si Informatica din cadrul Universitatii din Bucuresti., adauga Tudor.El mai este implicat si in organizarea unei conferinte pentru NASA, proiect inceput in anul 2017, dupa ce a castigat Premiul 1 la un concurs. A fost invitat la o conferinta anuala in SUA, unde a facut voluntariat, iar acum este implicat in organizarea acesteia, intr-o echipa de persoane raspandite pe tot globul.Tudor mai are si trei proiecte in curs de patentare.