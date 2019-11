Un baiat de 13 ani a ajuns la spital, dupa ce a baut sapun lichid pus de colege in sticla de apa

Ziare.

In urma verificarilor, s-a stabilit ca baiatul a ingerat sapunul lichid diluat pe care i l-au pus in sticla personala doua colege de scoala, in timp ce acesta era la ora de sport, iar ele erau in clasa, fiind scutite.Baiatul de 13 ani, elev in clasa a opta la Colegiul National Bogdan Petriceicu Hasdeu , a inceput sa se simta rau marti, la scurt timp dupa ce a ajuns acasa de la scoala.I-a spus bunicului sau ca nu se simte bine, moment in care a relatat ca, dupa ora de sport la care a participat la scoala, a baut apa din sticla personala, dar a simtit un miros si un gust ciudat.Bunicul copilului a sunat salvarea, iar baiatul a fost transportat la Spitalul Judetean Buzau, unde medicii l-au perfuzat si i-au administrat tratamentul specific in astfel de cazuri.Ulterior, medicii au anuntat Politia."La unitatea de primiri urgente Pediatrie a fost transportat un minor de 13 ani. El prezenta dureri abdominale si varsaturi, iar in urma consultului de specialitate medicul a constatat ca acesta a ingerat sapun lichid diluat.In urma tratamentului, copilul a fost externat", a declarat purtatorul de cuvant al Spitalului Judetean Buzau, Adriana Bunila.In urma cercetarilor, politistii au stabilit ca totul s-a intamplat la ora de sport, cand baiatul de 13 ani nu se afla in clasa. Doua colege care ar fi fost scutite de la ora si care ar fi ramas in clasa i-ar fi pus baiatului sapun lichid in sticla cu apa, iar cand acesta a revenit, dupa ora de sport, a baut din recipient.Miercuri, cele doua fete vor fi audiate de politisti in prezenta parintilor, in cadrul anchetei demarate de oamenii legii.Cel mai probabil, si conducerea Colegiului Hasdeu, unul dintre cele mai prestigioase licee din tara, va demara propria ancheta in acest caz.