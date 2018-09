Un baiat este batut si umilit intr-un liceu din Giurgiu. Politia face ancheta

Ziare.

"In urma aparitiei in spatiul public a unor imagini, in care apare un minor, agresat de colegi, la data de 14 septembrie a.c., politistii din Giurgiu s-au sesizat din oficiu cu privire la savarsirea unei infractiuni de lovirea sau alte violente, comisa intr-o unitate de invatamant , de pe raza municipiului Giurgiu", se arata intr-un comunicat de presa transmis, sambata, de Politia Judeteana Giurgiu.In imaginile respective se vede cum un adolescent este lovit cu pumnii si picioarele si scuipat de alti doi baieti, intr-o sala de clasa, incidentul fiind filmat cu telefonul mobil.In urma cercetarilor facute sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Giurgiu, a reiesit faptul ca un elev de 17 ani a fost agresat intr-o sala de curs, de catre alte doua persoane, imaginile fiind ulterior postate pe o retea de socializare.Conform sursei citate, persoanele implicate in conflict au fost identificate de catre politisti, in cauza fiind intocmit un dosar penal pentru lovire sau alte violente, in care sunt continuate cercetarile in vederea stabilirii cauzelor si imprejurarilor in care s-a produs evenimentul.