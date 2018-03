Un borcan de miere pe luna pentru elevii din clasele I-IV si de la gradinita - legea a trecut de Senat

Ziare.

Mierea va trebui sa fie ambalata in borcane cu capac verde si va trebui sa provina de la producatori locali, conform proiectului."In legea de baza (509/2006 - n.red.), fondurile urmau sa fie asigurate de catre Ministerul Educatiei. In acest moment, am gasit sprijin la Ministerul Agriculturii si responsabilitatea desfasurarii acestui program a fost preluata de catre acest minister, din fondurile sale. Propunerea modifica si modul in care se va acorda acest supliment copiilor, respectiv, in borcanele in care incap 350 de grame de miere de albine, care se vor distribui o data pe luna.Mierea de albine este un stimulent si este, practic, un medicament care mareste imunitatea copiilor. Sunt foarte multi copii, care nu stiu gustul mierii de albine si nu cred ca este o cantitate mare, nu poate sa le faca rau, nu le ajunge decat maximum o lingurita de miere pe zi", a spus presedintele Comisiei pentru Agricultura, Doina Silistru.Senatorul PNL Leon Danaila a afirmat ca acest supliment ar trebui inlocuit cu fructe, legume sau proteine, care sunt mult mai benefice pentru copii, precum si cu o sticla de apa de baut, a carei lipsa duce la aparitia, intre altele, a "tulburarilor de memorie si la afectarea starilor emotionale"."S-a constatat statistic ca in tara noastra, fata de media europeana, numarul elevilor hiperponderali si obezi depaseste media, asa incat administrarea unui carbohidrat in plus fata de ceea ce consuma elevii la ora actuala nu cred ca este benefica. Dupa parerea mea, ar fi bine ca aceasta miere sa fie inlocuita cu fructe, legume sau proteine, care sunt mult mai benefice pentru copii.Daca noi cream elevi hiperponderali sau obezi, acestia vor deveni viitori bolnavi diabetici, cu ateroscleroza si cu boli cardiace (...). Mai bine, banii sa fie alocati pentru cumpararea de rechizite scolare", a adaugat senatorul liberal Leon Danaila.Achizitionarea mierii poliflore, transportul si distributia acesteia in gradinite si scoli pot fi contractate si de catre consiliile judetene si locale, cu asistenta directiilor pentru agricultura.Citeste si cand devine mierea periculoasa pentru copii