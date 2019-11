Un elev a fost mutilat dupa ce a un dulap cu substante a cazut pe el la scoala

Ziare.

Baiatul incerca sa mute dulapul impreuna cu un angajat al scolii in momentul in care acesta a cazut peste el, transmite Telegrama.ro Cel mai probabil baiatului i-a cazut acid pe piciorul drept. El a fost transportat de urgenta la un spital din Bucuresti, unde a fost supus unui transplant de piele. Elevul a stat in spital trei saptamani."Copilul meu a stat 18 zile in spital, timp in care i s-a facut un transplant de piele pe coapsa dreapta. S-a intors acum acasa, in timp ca sa dea tezele. Acum suntem la medic, sa vedem cum evolueaza starea sa de sanatate. Din ce mi-a povestit, il ajuta pe mecanicul scolii sa mute un dulap, acesta a fost incuiat, probabil nu stia nimeni ce este in el, iar la un moment dat dulapul s-a rasturnat peste el", a declarat mama baiatului.Ea a precizat ca in aceasta perioada foarte putin au contactat-o autoritatile sau reprezentantii scolii, aduagand ca "s-au oferit cativa oameni sa ajute cand a fost internat, apoi n-a mai venit nimeni sa discute".