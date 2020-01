Un elev de 12 ani din Constanta s-a aruncat de la etajul al doilea al scolii

Ziare.

com

"In aceasta dimineata, in jurul orei 07:50, politisti din cadrul Sectiei 2 Politie au fost sesizati cu privire la faptul ca un baiat, de 12 ani, elev al Liceului 'George Calinescu' din municipiul Constanta, ar fi cazut de la etajul 2 al unitatii de invatamant.Copilul a suferit multiple traumatisme si a fost transportat la spital pentru ingrijiri medicale de specialitate. Politistii constanteni efectueaza cercetari in vederea stabilirii cu exactitate a tuturor imprejurarilor in care s-a produs evenimentul", transmite IPJ Constanta, citat de Adevarul Initial, nu se stia daca baiatul a cazut accidentental sau s-a aruncat de la etaj, dar conform primelor cercetari se pare ca gestul baiatului ar fi fost intentionat."Un elev de clasa a VI-a de la Liceul Teoretic G. Calinescu Constanta s-a aruncat de la o fereastra de pe holul institutiei (etaj 2) in aceasta dimineata", au transmis, la randul lor, reprezentantii Inspectoratului Scolar Judetean Constanta, citati de Mediafax.