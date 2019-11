Un elev din Buzau a dat cu spray lacrimogen pe holul liceului, trei fete au ajuns la spital

Ziare.

Potrivit purtatorului de cuvant al Politiei Judetene Buzau, inspectorul principal Ane Marie Vrapciu, cercetarile au inceput dupa ce conducerea unui liceu din Buzau a anuntat ca un elev de 18 ani a pulverizat spray iritant cu piper pe coridorul scolii.Tanarul a fost identificat, iar asupra sa a fost gasit recipientul, el fiind dus la audieri. Pe numele sau a fost intocmit dosar penal.Potrivit inspectorului general al Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ) Buzau, Florina Stoian, miercuri, in pauza de la ora 10:50, elevul a pulverizat spray iritant in dreptul a doua clase.Pentru ca elevii au inceput sa se simta rau, directorul Liceului Tehnologic de Meserii si Servicii din Buzau a dispus evacuarea rapida a patru clase de la parter, cu un total de circa 100 de copii.Trei eleve au manifestat reactii mai virulente, ele au fost duse la cabinetul scolar, iar medicul de aici a decis ca ele sa fie transportate la Spitalul Judetean Buzau.Elevele au primit ingrijiri medicale si au fost externate.Comportamentul tanarului va fi analizat de Consiliul Profesoral, care se va intruni vineri. Elevul nu se afla la prima abatere, in urma cu mai mult timp el fiind mustrat pentru ca a adus in scoala o persoana straina, lucru strict interzis. Nefiind la prima abatere si avand in vedere gravitatea faptei comise, elevul risca exmatricularea.