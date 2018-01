Un elev din Constanta a fost admis la Oxford. Si-a ales o specializare unde rata de acceptare este de 8%

Ziare.

com

Radu Zevri, unul din elevii Liceului Teoretic International de Informatica din Constanta, olimpic national la matematica , medaliat cu aur la Olimpiada Nationala de Matematica din 2017 si premiant international la robotica, a fost admis la Universitatea Oxford, specializarea "Computer Science". Rata de acceptare la aceasta specializare este 8 procente."Radu a fost prezent la toate olimpiadele de matematica, opt ani la rand. Este un elev eminent, intuitiv, perseverent si foarte pasionat de matematica si informatica. Munca asidua i-a fost rasplatita prin admiterea la aceasta universitate, unde isi va putea desavarsi educatia", spun reprezentantii institutiei de invatamant Pentru a fi admis, Radu a prezentat o scrisoare personala, recomandari de la profesori si un CV cu intregul sau palmares. Apoi, a dat un test specific pentru aceasta universitate - MAT (mathematics admission test) si un interviu, in care Radu a raspuns la diverse intrebari, atat motivationale, cat si specializate pe domeniul de studiu - despre limbaje de programare, jocuri sau matematica.Oxford nu este singura universitate de prestigiu din Marea Britanie care l-a primit in randurile ei pe Radu, tanarul din Constanta fiind, de asemenea, admis si la Imperial College of London si Bristol University.