Un elev din Constanta a luat medalia de aur la Olimpiada Internationala de Astronomie si Astrofizica

Colegiul National "Mircea cel Batran" a mai fost reprezentat la aceasta competitie si de George Prodan, absolvent al unitatii de invatamant, care a luat medalia de argint.Robert Pascalau a declarat miercuri, in cadrul unei conferinte de presa, ca si-ar fi dorit ca subiectele la Olimpiada Internationala de Astronomie si Astrofizica sa fie mai dificile, asa putandu-se face departajarea intre concurenti."Olimpiada a fost destul de solicitanta. Probele au fost nici mai grele, dar nici mai usoare decat in anii precedenti, chiar mi-as fi dorit subiecte mai dificile pentru ca ele pot face si in general fac diferenta intre premiile obtinute de concurenti", a povestit elevul.El a afirmat ca la olimpiada internationala au fost trei tipuri de probe."La proba teoretica avem de rezolvat mai multe probleme din mai multe domenii ale astronomiei si astrofizicii. La proba observationala avem de studiat si de observat anumite obiecte de pe cer. Iar proba de analiza de date consta in analiza unor date grafice, a unor tabele si interpretarea anumitor rezultate", a explicat elevul constantean.El a spus ca a existat si o proba pe echipe, in care nu era voie sa se afle concurenti din aceeasi tara si ca echipa din care a facut parte a obtinut premiul special, fiind considerata cea mai buna de catre juriu.Robert Pascalau a povestit ca pentru astronomie si astrofizica s-a pregatit singur, aceste discipline nu se studiaza la Colegiul National Mircea cel Batran, iar pentru fizica a fost ajutat de profesoara Adina Dogarescu."A fost multa munca individuala pe partea de astronomie si astrofizica, dar si multe cunostinte de matematica si fizica. Pe partea de fizica am fost ajutat de doamna profesoara Adina Dogarescu, iar pe partea de astronomie si astrofizica am lucrat mai mult individual pregatindu-ma pe langa subiectele date la olimpiadele anterioare si de probleme diverse din diferite cursuri de la universitati de acest profil", a precizat elevul.Robert Pascalau spune ca dupa absolvirea liceului si-ar dori sa studieze in SUA, in domenii ca fizica sau astrofizica, dar ca inca nu a luat o decizie finala in aceasta privinta.Profesoara de fizica Adina Dogarescu a declarat in cadrul conferintei de presa, ca orice profesor si-ar dori sa aiba un elev precum Robert."Are o capacitate fantastica de asimilare, de analiza. Este un copil exceptional de bun, de cuminte. Cred ca orice profesor si-ar dori astfel de elevi. Peste cativa ani l-as vedea intr-un centru de cercetare. Unde anume, va fi alegerea lui", a afirmat profesoara de fizica.Robert Pascalau a obtinut in acest an premiul intai la Olimpiada Nationala de Astronomie si Astrofizica, iar anul trecut medalia de argint la Olimpiada internationala de Astronomie si Astrofizica. De asemenea, in 2016 a castigat medalia de aur la Olimpiada Internationala de Astronomie.In lotul national pentru aceasta competitie s-a aflat si un absolvent al Colegiului National Mircea cel Batran, este vorba de George Prodan, care a obtinut medalia de argint. Lotul Romaniei a obtinut la editia din acest an a Olimpiadei Internationale de Astronomie si Astrofizica o medalie de aur, sase de argint, o medalie de bronz si doua mentiuni de onoare.Directorul Colegiului National Mircea cel Batran, Vasile Nicoara, a spus ca in ultimii zece ani elevii unitatii de invatamant au obtinut la olimpiade internationale peste 50 de medalii."Daca ne referim doar la olimpiadele internationale in ultimii 10 ani cred ca avem peste 50 de medalii, numai anul trecut am avut opt medalii internationale, acum doi ani 13 medaliati internationali. Daca luam in considerare si concursuri internationale puternice, unele la fel importante si de dificile ca si olimpiadele internationale suta ar fi multumitoare pentru a le aprecia asa direct", a precizat directorul Vasile Nicoara.