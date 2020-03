USR solicita Ministerului Educatiei amanarea Evaluarii Nationale si a Bacalaureatului pentru august

amanarea Evaluarii Nationale si a Bacalaureatului pentru luna august/ septembrie si anularea celei de-a doua sesiuni de Bacalaureat din acest an scolar

anularea Evaluarii Nationale pentru elevii claselor a II-a, a IV-a si a VI-a pentru anul scolar 2019-2020

ajustarea programei pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat prin eliminarea capitolelor si competentelor care nu au putut fi dobandite pana la data de 10 martie 2020, data suspendarii temporare a cursurilor

refacerea subiectelor pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat in contextul modificarilor propuse mai sus.

adaptarea limbajului cursurilor tinute la televiziunea nationala la un nivel mediu de intelegere si un ritm de parcurgere adecvat

introducerea cu preponderenta in programul de pregatire tinut la televiziunea nationala a unor cursuri de tip "simulare" si "rezolvare" a subiectelor pentru examenele nationale (Evaluare nationala si Bacalaureat)

prelungirea duratei aferente cursurilor predate prin intermediul televiziunii nationale si mutarea orei de difuzare a lor intre orele 10 si 15

Pastrarea continuitatii si a predictibilitatii cursurilor (ora, materie, acelasi tip de subiect rezolvat).

Ziare.

com

"Uniunea Salvati Romania solicita Ministrului Educatiei Nationale, Monica Anisie , o serie de masuri urgente avand in vedere ca scolile sunt inchise de pe 10 martie si pana la aceasta ora nu s-au luat niste decizii clare si predictibile privind Evaluarea Nationala si Bacalaureatul", se arata intr-un comunicat de presa transmis, luni, de USR.De aceea, USR cere urmatoarele:De asemenea, USR mai solicita urmatoarele:Reprezentantii USR spun ca aceste propuneri sunt menite sa evite expunerea elevilor si a cadrelor didactice, masura esentiala in plina epidemie de coronavirus."De asemenea, este esential ca Ministerul Educatiei sa adapteze programa scolara pentru examenele Evaluarii Nationale si a Bacalaureatului avand in vedere ca predarea online a materiei in aceasta perioada este deficitara, dar mai ales pentru ca in Romania sunt peste 500.000 de elevi care nu au acces la niciun fel de mijloc electronic de comunicare", mai arata sursa citata.