Valcea: Elev retinut dupa ce a fost filmat amenintand o profesoara

Reprezentantii Politiei Valcea au anuntat, vineri dupa-amiaza ca tanarul, care are 20 de ani, fiind elev la Liceul tehnologic "Capitan Nicolae Plesoianu", din Ramnicu-Valcea, a fost retinut pentru 24 de ore, dupa ce a fost audiat. Acesta este acuzat de savarsirea infractiunii de amenintare, fapta prevazuta de art. 206 din Codul Penal.Imaginile cu acesa, amenintandu-si profesoara au fost postate pe Facebook Incidentul a avut loc la liceu, tanarul fiind elev in clasa a XI-a. Pe un ton ridicat, baiatul ii cere explicatii profesoarei pentru o nota primita in timp ce sta sprijinit de catedra si loveste cu pumnul in masa. La final, elevul o ameninta pe profesoara."Aratati-mi si mie unde am gresit, sunteti profesoara si trebuie sa-mi aratati unde am gresit. Citeste din carte si arata-mi unde am gresit... mai citeste o data... vorbesc cum vreau... sa te vedem pe strada cand nu mai esti in scoala... ma...pe ea", sunt replicile elevului in timp ce profesoara incearca sa-l calmeze: "Nu e bine ce faci... Ti-am dat cateva indicii...eu zic sa te gandesti mai bine, o sa-ti scad nota la purtare".Politia a inceput o ancheta dupa ce politistii au vazut imaginile cu incidentul."Ne-am autosesizat, facem cercetari in aceasta cauza. Deja au fost dispuse masuri si urmeaza sa fie depusa o plangere", a declarat, purtatorul de cuvant al Politiei Valcea, Corina Bastinariu.Pentru comportamentul sau, elevul ar putea fi si exmatriculat de conducerea Liceului Tehnologic.