Viitorul a 370 de milioane de copii este pus in pericol de lipsa accesului la mesele oferite de scoli, in urma inchiderii acestora

"Pentru milioane de copii din lumea intreaga, masa de care beneficiaza la scoala este singura pe care o au in ziua respectiva. In lipsa acesteia, sufera de foame, risca sa se imbolnaveasca, sa renunte la scoala si sa nu mai aiba nicio sansa de a iesi din saracie. Trebuie sa actionam acum pentru ca pandemia sa nu se transforme intr-o catastrofa ce amplifica foametea", a declarat directorul executiv al PAM, David Beasley.Mesele scolare sunt foarte importante mai ales in cazul fetelor. In multe tari sarace, existenta unei mese poate fi un argument suficient pentru a convinge parintii aflati in dificultate sa isi trimita fiicele la scoala, permitandu-le astfel sa scape de treburile casnice grele sau de casatoriile timpurii."Scoala este mult mai mult decat o institutie de invatamant. Pentru numerosi copii, aceasta inseamna acces la siguranta, servicii medicale si nutritie. Daca nu actionam acum si nu extindem serviciile ce sunt vitale copiilor celor mai vulnerabili, consecintele devastatoare ale COVID-19 se vor resimti decenii la rand", a afirmat Henrietta Fore, directorul executiv al UNICEF.Pe langa programele ce ofera mese scolare, copiii din tarile sarace beneficiaza adesea si de servicii medicale, precum vaccinare si deparazitare, furnizate prin intermediul scolilor lor.Ca raspuns la un raport recent al Secretarului General al Natiunilor Unite, care a atras atentia asupra numarului de copii privati de mesele scolare, PAM si UNICEF colaboreaza cu guvernele pentru a sprijini copiii care nu merg la scoala pe durata crizei.In 68 de state, guvernele si PAM ofera copiilor ratii la pachet, cupoane valorice sau sume de bani ca o alternativa la mesele oferite de scoli.In cadrul acestui parteneriat, PAM si UNICEF vor ajuta guvernele in lunile urmatoare sa se asigure ca, la redeschiderea scolilor, copiii care revin in clase vor beneficia de mese si programe sanitare.Aceasta ii va motiva si pe parinti sa isi trimita copiii la scoala. Agentiile incearca sa identifice impreuna copiii care au nevoie de mesele oferite de scoli, printr-o harta online a meselor scolare In sprijinul acestor activitati - ce vor viza initial 30 de tari vulnerabile sau cu venituri mici si sprijinirea a 10 milioane de copii - UNICEF si PAM lanseaza un apel pentru strangerea a 600 de milioane de dolari.Activitatea lor va fi strans corelata cu cea a Coalitiei Globale pentru Educatie, coordonata de UNESCO, un demers global menit sa ofere copiilor posibilitatea de a continua sa studieze, in ciuda perturbarilor provocate de COVID-19.