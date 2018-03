Vineri se inchid scolile si in Ilfov, Calarasi si Olt

Ziare.

Amintim ca primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat ca vineri toate scolile din Bucuresti vor fi inchise "In urma discutiilor avute cu reprezentantii ANM, care ne-au anuntat ca vremea se va inrautati semnificativ si ca va ninge in continuare toata saptamana, dar ca vineri vantul se va intensifica si ninsoarea va fi mai abundenta, am decis ca, pentru siguranta copiilor nostri, cursurile in unitatile de invatamant de stat din Capitala sa fie suspendate pentru data de 23 martie.Este o decizie responsabila, pe care mi-o asum in calitate de primar general, din dorinta de a nu-i pe expune pe copii unor fenomene meteo extreme", a transmis inca de marti Gabriela Firea.Acum se inchid si unitatile de invatamant din, anunt facut de publicatia Jurnal de Ilfov pe o retea de socializare."S-a decis si pentru Ilfov: gradinitele, scolile si liceele de stat au cursurile suspendate vineri, 23 martie!", se arata pe pagina de Facebook Potrivit publicatiei citate, decizia a fost luata in sedinta comuna a comandamentelor pentru situatii de urgenta Bucuresti-Ilfov.Informatia a fost confirmata de ISU Bucuresti Ilfov intr-un comunicat remis Ziare.com:"Avand in vedere ca in perioada 22 martie ora 23:00 - 23 martie ora 15:00, municipiul Bucuresti si judetul Ilfov se vor afla sub incidenta codului meteorologic portocaliu de ninsoare abundenta, strat de zapada consistent, temporar viscol si vizibilitate scazuta, la sediul ISU Bucuresti-Ilfov a avut loc intrunirea Comitetului Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta si a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Ilfov, pentru stabilirea masurilor de asigurare a protectiei populatiei.Astfel, membrii celor doua comitete au luat decizia de sistare a activitatilor institutiilor de invatamant din Bucuresti si Ilfov in ziua de vineri, 23.03.2018".Si scolile din judetulvor fi inchise vineri din cauza vremii, potrivit unui anunt transmis de ISU."Important! Cursurile in unitatile de invatamant din judetul Calarasi se suspenda in ziua de vineri.23.03.2018", se arata in anuntul postat de ISU Calarasi.Si scolile din judetulvor fi inchise, vineri, din cauza vremii, potrivit unui anunt transmis de Inspectoratul Scolar Judetean.Anunturile vin in contextul in care in tara vor intra in vigoare mai multe coduri de ninsori si frig emise de Administratia Nationala de Meteorologie , valabile pana vineri inclusiv.