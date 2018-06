Voluntariat de dragul copiilor: Peste 160 de elevi participa gratuit la cursuri de fotbal, dans sau pictura in tabara Novaci

Ziare.

com

"Toti cei implicati in aceste cursuri de la Scoala de vara sunt oameni extraordinari, care doresc sa ii ajute pe copii sa isi descopere latura artistica, sa se dezvolte personal si sa isi petreaca vacanta de vara in cel mai frumos mod cu putinta! Este o initiativa fantastica, nu am mai avut asa ceva in orasul nostru", a declarat o mamica pentru Pagina Olteniei Proiectul Scoala de vara 2018 este sustinut de Primaria Novaci prin Casa de Cultura Novaci si dezvoltat sub deviza "Voluntari pentru comunitate".Micii pasionati de fotbal au participat deja la antrenamente si competitii, fiind deja premiati cu echipamente gratuite, oferite de antrenorul Tiberiu Turloiu, antrenorul de la FC Porto Timisoara, originar din localitate.De asemenea, alte cursuri stau sa inceapa, cum ar fi cele de dans modern, pictura, franceza, dans popular sau teatru.