Centrul de Examinare si Evaluare cere scuze public pentru eroarea de la evaluarea nationala

O poezie a lui Heinrich Heine a fost atribuita, de autorii subiectelor la simularea evaluarii nationale , poetului roman St. O Iosif, cel care, de fapt, a tradus-o."Avand in vedere faptul ca, in structura subiectelor pentru proba scrisa de Limba si literatura romana din cadrul simularii Evaluarii Nationale, din data de 11 martie 2019, a fost utilizat capoemul "Stai si asculti sub ramuri...", fara a se mentiona ca opera respectiva este creatia literara a lui Heinrich Heine, tradusa in limba romana de St. O. Iosif, Centrul National de Examinare si Evaluare (CNEE) isi cere scuze public pentru aceasta regretabila omisiune", transmite CNEE intr-un comunicat remis martisi asumat de institutie, insa nesemnat de nimeni.In acelasi timp, sursa citata subliniaza ca "aceasta omisiune/eroare de atribuire nu este de natura sa afecteze rezultatele si performantele obtinute de elevii care au sustinut aceasta proba".Astfel, subiectul vizeaza, in conformitate cu programa pentru Evaluarea Nationala, receptarea unui text la prima vedere, iar "itemii nici in acest caz, nici la examenul din iunie nu solicita informatii referitoare la autor, incadrarea acestuia sau a textului in vreun curent literar sau orice alta cerinta care sa faca vreo legatura cu autorul textului sau care sa induca in eroare candidatul".CNEE adauga ca subiectul in cauza implica strict notiuni de vocabular, punctuatie, gramatica - morfologie, sensul cuvintelor, respectiv apartenenta la genul liric (poezie) a textului, asa ca nu conteaza daca cerinta contine informatii eronate despre autor.B.B.