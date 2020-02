Evaluarea Nationala: 4 din 10 elevi de clasa a II-a nu scriu corect un text cerut

Ziare.

In ceea ce priveste scrierea corecta a cuvintelor si a propozitiilor, precum si corectitudinea utilizarii semnelor de punctuatie, situatia este "mult mai grava", deoarece mai putin de 60% dintre elevi, adica 6 din 10, scriu corect biletul si mai putin de 50% scriu corect textul pe baza de intrebari."Pe baza informatiilor prezentate in cadrul Raportului national privind Evaluarea competentelor fundamentale la finalul clasei a II-a - 2019, la nivel national, reiese ca: aproximativ 85% dintre elevii participanti reusesc sa formuleze intrebari si raspunsuri pe baza textului citit; in jur de 84% dintre elevii evaluati pot sa redea prin cuvinte proprii, cu sprijin, un fragment dintr-un text citit; peste 90% dintre elevi formuleaza raspunsuri la intrebari, in legatura cu un scurt text citit.Tinand cont de faptul ca aceste activitati au vizat o singura competenta generala, cea de receptare a unei varietati de mesaje scrise, in contexte de comunicare cunoscute, putem trage concluzia ca 86,32% dintre elevii participanti la Evaluarea Nationala la clasa a II-a 2019 au formata si dezvoltata aceasta competenta", afirma sursa citata.Potrivit aceleiasi surse, 75,06% dintre elevii participanti la evaluare reusesc sa utilizeze corect numerele in calculele elementare, 68% reusesc sa efectueze adunari si scaderi, mintal sau in scris, recurgand la numarare si/sau grupare ori de cate ori este necesar, iar 65% efectueaza inmultiri si impartiri in concentrul 0-1000 prin adunari, scaderi repetate.81,25% dintre elevii evaluati stiu sa calculeze o perioada de timp necesara desfasurarii unei activitati, prin utilizarea unor unitati de masura pentru determinarea si ordonarea duratelor unor evenimente variate.