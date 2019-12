In lipsa PSD: Cat ne costa?

Ziare.

Iar consecintele nu sunt deloc abstracte, ci cat se poate de cotidiene: diagnostice gresite, sosele ucigase, autoritati disfunctionale si clivaje dramatice intre cei care au bani pentru educatie privata si cei care nu au.Ultimele rezultate ale testelor PISA , predictibile pentru ca ele confirma si adancesc tendinta ultimilor ani, sunt reusita acestei politici a mediocritatii pe care PSD si-a construit retelele de autoritate si servilisme, inca din 1990.Infiltarea imposturii in elite, inceputa in comunism, a atins cotele paroxice odata cu mineriada lui Ion Iliescu, indreptata contra intelectualilor. A fost momentul in care unii dintre cei care si-au prezervat fibra morala si intelectuala in anii comunismului au parasit Romania. Granitele erau de acum deschise.Ura fata de intelectuali si asmutirea contra elitelor au fost cultivate si intretinute politic, in paralel cu compromiterea excelentei.Daca oricine poate obtine un titlu de doctor, daca oricine poate scrie carti, si nu e vorba despre literatura personala, ci despre lucrari stiintifice, rezultatul nu e o tara in care toti sunt extraordinari, ci una in care exceptionalul este mlastinit, compromis prin alaturarea imposturii. In acest sens trebuie inteles apelul noului presedinte (interimar) al PSD ca intelectualii sa vina sa se inscrie in partid.In timpul altei guvernari PSD, cea condusa de Victor Ponta, discursul anti-intelectuali si mlastinirea Educatiei au primit stilizari noi. Furtul intelectual a fost prezentat drept norma, minciuna a fost degraba rasturnata si impachetata ca nou adevar. Daciana Sarbu, sotia fostului premier, ne indemna atunci sa ii izolam pe intelectuali, in tara in care numai patriotismul mediocritatii isi avea locul.Patriotismul insa, asadar, a fost uzurpat si deturnat: orice tradare a mediocritatii devenea, automat, tradare de tara.Pentru memorie:(Daciana Sarbu, 2014).Asadar, in ideologia PSD, intelectualii erau cei care fac de ras tara, nu plagiatorii, nu mediocrii, nu politicienii urii.Unde a dus guvernarea prin incurajarea mediocritatii? Institutiile statului au fost populate cu pseudo-specialisti, numiti de aici incolo "experti". La inceput nesemnificativi - isi gaseau si ei un loc in sistem, doar sectorul bugetar avea colturi si firide pentru toti -, acestia au reusit sa creeze o generatie si sa compromita procedurile si regulile in virtutea carora institutiile mai functionau.Cand institutiile functioneaza indiferent de numele celor aflati intr-o functie sau alta inseamna ca exista suficiente resurse care sa le recupereze. Romania nu e in situatia asta si se vede astazi de departe.Spitalele, scolile, institutiile de ordine publica, institutele culturale, toate acestea au ajuns in situatii monstruoase, grotesti, riscante pentru oamenii din aceasta tara. Iar toti cei care lucreaza in sistem isi asuma impuritatea sau pleaca.Asa se explica declaratia paradoxala a noului ministru al Educatiei , Monica Anisie, in fata rezultatelor testelor PISA. Nu e atat de rau, ne spune ministrul liberal, in fond aceste teste masoara felul in care elevii stiu sa aplice informatiile pe care le invata in scoala. Tocmai asta e politica mediocritatii!Ce face ministrul insa e sa apere, instictiv, sistemul, pentru ca Monica Anisie este profesor si e mult mai facil sa dai vina pe programe si criterii internationale, decat sa pui in culpa o generatie de profesori.Pentru ca atunci cand un copil primeste informatia, dar nu e invatat sa o abordeze critic - adica sa o aplice, doamna ministru - atunci responsabilitatea este covarsitor a felului in care cadrul didactic este el insusi format si antrenat sa predea.Iata cum sintetizeaza Daniel Funeriu, fost ministru al Educatiei, intr-o postare pe Facebook:Nu exista profesori buni? Sigur ca exista, doar ca tehnica aceasta a compromiterii a functionat si astazi ii vedem roadele. Norma in sistemul de educatie este data de mediocritate si de subzistenta. Notele de 10 sunt din start indoielnice, iar performanta este mai degraba pentru grupurile depe care parintii pun la cale platile informale - meditatii, cursuri extrascolare, concursuri pe banda rulanta.Oficial, PSD nu mai este la guvernare, dar post-pesedismul abia ne aduce nota de plata.