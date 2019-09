Ministerul Educatiei a publicat teste vechi de 6 ani pe post de modele noi pentru Evaluarea Nationala

Ziare.

com

Totodata, aceleasi modele au fost publicate si anul trecut, desi erau depasite. Testele ajuta cadrele didactice sa pregateasca noul an scolar pentru elevi, informeaza Edupedu.ro Jurnalistii de la sursa citata au cerut oficial Ministerului Educatiei sa spuna cine sunt responsabilii in acest caz si care este motivul pentru care se tot preiau modele de teste neactualizate, de la an la an.Testele sunt concepute de Centrul National de Evaluare si Examinare. Ele au fost publicate pe site-ul MEN in aceeasi zi cu calendarul Evaluarilor nationale de la finalul claselor a II-a, a IV-a si a VI-a pentru anul scolar 2019-2020, sustine Edupedu.ro.Reamintim ca la conducerea Ministerului Educatiei se afla din data de 5 august, un interimar: ministrul Culturii, Daniel Breaz, asta dupa ce Ecaterina Andronescu a fost demisa de premierul Viorica Dancila pentru o declaratie controversata.