Ministerul Educatiei explica rezultatele slabe de la evaluarile PISA: Principalul factor este cel socio-economic

De asemenea, o alta remarca a reprezentantilor ministerului este aceea ca elevii romani din medii dezavantajate au aspiratii scolare mai reduse, chiar daca au rezultate foarte bune., este o alta constatare a ministerului."In general, factorul socioeconomic influenteaza performantele elevilor de pretutindeni. In Romania, elevii din familii cu statut socioeconomic bun au obtinut, la citire/lectura, cu 109 puncte mai mult decat cei din familii cu statut socioeconomic scazut, diferenta fiind mult mai mare decat cea inregistrata la testarea din 2009 (86 de puncte). Statutul socioeconomic a fost strans corelat si cu performantele la matematica si stiinte.Elevii romani din medii dezavantajate au aspiratii scolare mai reduse, chiar si cei care inregistreaza rezultate foarte bune:, comparativ cu 1 din 30 de elevi cu rezultate foarte bune, din medii socioeconomice avantajate", arata MEC, referindu-se la factorii care influenteaza performantele elevilor, la testul PISA.Datele de cercetare arata disparitati semnificative ale rezultatelor intre scoli.Cu alte cuvinte, exista tendinta de grupare pe scoli a elevilor cu rezultate bune.In Romania, 49,4% dintre profesorii care predau la scolile participante la evaluarea PISA au urmat cursuri de master, acest procent fiind mai mare decat media tarilor participante la testare, respectiv 43,9%."Cu toate acestea,. Atitudinea profesorilor fata de predare, entuziasmul manifestat in activitatea didactica influenteaza insa rezultatele elevilor. In majoritatea tarilor, inclusiv in Romania, elevii care au apreciat ca profesorul lor preda cu interes si cu pasiune au obtinut rezultate mai bune", mntioneaza MEC.In toate tarile si economiile participante la PISA 2018, fetele au rezultate mai bune la citire/lectura decat baietii . In ceea ce priveste matematica si stiintele, rezultatele elevilor romani arata performante asemanatoare intre fete si baieti.Elevii romani apreciaza ca efortul depus pentru rezolvarea sarcinilor de lucru a fost, in medie, de 7,9 pe o scala de la 1 la 10, unde 10 semnifica efortul maxim."Efortul depus este apropiat de media OECD, insa mai mic decat cel pe care elevii nostri l-ar fi depus daca era vorba despre o evaluare cu miza personala (examen, evaluare notata)", remarca institutia.PISA (Programme for International Student Assessment) este un studiu comparativ international initiat de catre Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OECD), cu scopul de a masura dezvoltarea competentelor de baza ale elevilor cu varste intre 15 si 16 ani, in domeniile citire/lectura, matematica si stiinte. Intervalul de varsta 15-16 ani este reprezentativ pentru finalizarea sau apropierea de finalizarea invatamantului obligatoriu.Evaluarea PISA pune accent pe competentele necesare pentru viata personala, sociala sau pentru integrarea pe piata muncii - cu alte cuvinte, accentul nu cade neaparat pe ceea ce stiu elevii, ci pe aplicarea cunostintelor in situatii concrete de viata.Administrarea evaluarii PISA se realizeaza de catre un consortiu international, la fiecare trei ani. Pregatirea si adaptarea la nivelul fiecarei tari participante a instrumentelor de evaluare este realizata de un centru national, desemnat de Ministerul Educatiei.In Romania, evaluarea PISA 2018 a fost coordonata de Institutul de Stiinte ale Educatiei, ciclurile anterioare fiind coordonate de Centrul National de Evaluare si Examinare.. Romania a administrat testele in format tiparit (format utilizat de 9 tari: Romania, Moldova, Ucraina, Argentina, Iordania, Arabia Saudita, Macedonia de Nord, Liban si Vietnam), fiind planificata aplicarea pe calculator a testelor pentru urmatorul ciclu de evaluare - PISA 2021.In Romania, testele de evaluare PISA 2018 au fost aplicate in 170 de unitati de invatamant. Au participat 5.081 de elevi din clasele VII-X, fiind validate si prelucrate 5.075 de teste. Cea mai mare pondere au avut-o elevii din clasa a IX-a (77,9%), urmati de cei de clasa a X-a (15,1%), clasa a VIII-a (6%) si de clasa a VII-a (0,9%).Elevii au primit cate o brosura de test, avand la dispozitie 2 ore. In total, au fost utilizate 30 de brosuri diferite, fiecare cuprinzand o combinatie de itemi din doua sau trei domenii de testare.Pentru colectarea unor date de context socioeducational, elevii au completat un chestionar care a cuprins intrebari despre familia lor, modul lor de viata, climatul scolii, practicile didactice ale profesorilor de limba si literatura romana (domeniul citire/lectura fiind domeniu principal de testare la PISA 2018).De asemenea, date despre caracteristicile scolilor participante la testare au fost culese printr-un chestionar adresat directorilor acestor unitati de invatamant.Acesta a vizat informatii despre mediul scolar, oferta educationala, personalul didactic, oportunitatile de invatare oferite elevilor etc.