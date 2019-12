Pisa si furtul propriei caciuli

De ce prea putini copii reusesc sa faca fata unor necesitati elementare?

Socant nu e numai faptul ca aproape unul din doi copii romani e analfabet . Si anume, analfabet functional. In speta, ca aproape jumatate din copiii Romaniei nu pot procesa mental ceea ce silabisesc. Nu sunt in stare sa priceapa sensul unui text citit cu greu. Nici sa-l redea. Iar la matematica si stiintele naturii, situatia este inca si mai grava Nu mai putin socant ar trebui sa fie faptul ca, in ultimii ani pesedisti, situatia Romaniei s-a degradat galopant, numarul analfabetilor din 2015 sporind cu un imens si naucitor 5%.Or, in reactie la aceasta uriasa inrautatire, la o deteriorare care, vadit, se explica nu doar cultural si social ori psihologic, ci si politic, ministrului liberal al Educatiei nu-i da prin capsorul sau oarecum gol decat sa afirme ca "n-ar trebui", chipurile, "sa ne ingrijoram".Pai de ce nu trebuie? Ca merge si asa? Ca nu e cazul sa se puna presiuni excesive sa amelioreze situatia pe Monica Anisie, careia PNL i-a incredintat portofoliul Educatiei? Ca globalizarea si concurenta internationala nu inseamna nimic, ca avem tot timpul din lume sa castigam competitia cu chinezii si alti asiatici sau scandinavii, care inca mai citesc carti, inca mai gandesc si socotesc?In derapajul ei rar pentru un dregator insarcinat sa pastoreasca tocmai invatamantul, fara de care o natiune isi pierde resursele principale, ba chiar si noima de a fi, Monica Anisie spune ca nu-i cazul sa ne alarmam, pentru ca la mijloc n-ar fi ce credem. Pentru ca "accentul la aceste evaluari.. cade...pe aplicarea cunostintelor in situatii concrete de viata".S-ar putea crede, auzind uimitoarea asertiune a ministrului, ca d-na Anisie a conspectat cu grija "Tradarea carturarilor", geniala carte a lui Julien Benda. Eseul sau deplange excesul de pragmatism al elitei intelectuale cu propensiuni totalitare.Aceasta elita fascista sau marxista isi tradeaza menirea de a gandi gratuit, liber, rational, moral si democratic, cu spiritul indreptat spre adevarurile eterne si universale si nu spre aplicabilitatea si utilitatea practica, nationala, sociala sau religioasa a unei doctrine, dand astfel frau liber pasiunilor gloatei, rasismului, luptei de clasa si extremismului religios.In loc sa struneasca aceste pasiuni. In fapt, doamna Anisie nu pare sa inteleaga ea insasi mai nimic. Romanii nu opereaza in vid. Cum isi aplica ei cunostintele in situatii concrete e foarte relevant. Face parte din bagajul lor epistemic si informational vital sa stie sa aplice invatatura primita.Nu mai putin esentiala e insa si capacitatea copilului de a gandi, astfel incat sa poata intelege textul citit cu sau fara continut de aplicat.Si de ce situatia se inrautateste parca fulgerator, iar sansele de ascensiune ale romanilor scad la fel de rapid?In cauza nu e numai burdusirea sistemului cu clientii si sinecuristii coruptului partid-stat, cel doldora de activisti care, analfabeti functionali ei insisi pana in varful piramidei postcomuniste, au promovat activ o politica antimeritocratica. Or, cine se aseamana se-aduna si se promoveaza pana dincolo de orice limite ale incompetentei.In schimb, dascalii adevarati, pe cat de putini pe atat de prost platiti, sunt marginalizati. Pierd competitia cu idiotii ticalosi, avantajati de-o cultura a mitei si plagiatului generalizat, ascunzand sub o patura de teze si diplome false o gaunoasa elita a imposturii ubicue.La mijloc sunt si alte cauze. Unele sunt net mai adanci si mai greu de combatut decat cele politice. E vorba, intre altele, de catastrofa pedagogica si psihologica iscata de parinti care, scufundati in platele lor celulare si in si mai efemerele lor distractii bidemensionale, nu mai citesc nimic ei insisi, astfel incat copiii n-au de unde deprinde si savura un exercitiu esential ca al lecturii.E vorba de raul unei civilizatii care, spre a se autovictimiza si alinta mai cu spor, isi desconsidera propria invatatura de baza, cuvintele intemeietoare si scrierile fundamentale. Si care-si considera bibliotecile futile.In Romania s-au desfiintat mult prea multe cu atat mai lesne cu cat traim intr-o civilizatie a imaginii.In era performantei ultrarapide si a Internetului, imaginile miscate le dau oamenilor cu o mana ce le iau cu doua. Le dau senzatia ca-i informeaza bine, rapid si usor. In fapt, le fura timpul de a reflecta, ragazul de a se ruga si repaosul de a medita, precum si, mai ales, de a citi si de a transla, in laborioase procese mentale, sensul abstract al textelor lecturate.Odata cu disparitia acestor refugii, scari spre cer si limanuri ale gandirii, ca si a exercitiului necesar obtinerii lor, copiii literalmente se prostesc.Isi pierd capacitatea de a fi atenti, de a se concentra suficient, de a citi si de-a gandi abstract si autonom.Cercul vicios nu se incheie aici. Societatile si elitele care dispretuiesc invatatura si mai ales, din frustrare si resentiment, propriile repere morale si intelectuale, oricum prea putine, in speta pe dascalii si carturarii dezinteresati, autentici, de felul ex-ministrului Invatamantului, Mihai Sora, cel atacat nejustificat, in numele unor "principii" fanteziste, isi fura singure caciula.Spre a-i substitui si a-si apara mentalitatea autoritara mostenita de la predecesorii lor totalitari, ideologii pseudo-elitei vor cultiva si proteja un sistem al sarlateneriei intelectuale si al furtului de idei.Or, a transpune prost idei sterpelite si a-i insulta, din invidia iscata de inadecvarea proprie, pe ganditorii veritabili, e o forma de sinucidere. Impostura are picioare scurte.Copiii vor sfarsi prin a detecta ticalosia. Ingroziti, se vor dezechilibra. Cu putin noroc se vor redresa si o vor pedepsi, divortand de o societate care le-a rapit, vremelnic, dreptul de a cugeta. Si, deci, dixit Descartes, de a fi.