Ziare.

com

Modelele de subiecte pentru Evaluarea Nationala a elevilor din clasa a II-a au fost publicate de Ministerul Educatiei pe site-ul www.edu.ro Aceste modele sunt testele pe care le-au sustinut elevii in 2014 la Limba Romana si in 2013 la Matematica.Evaluarea Nationala a elevilor din clasa a II-a va avea loc in luna mai a anului 2019.Notele de la Evaluarea Nationala pentru clasa a II-a nu se fac publice si nici nu se trec in catalog, insa parintii pot discuta cu invatatoarea pentru a afla nivelul de cunostinte al elevului.