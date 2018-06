Doar 73,5% dintre elevii care au dat Evaluarea Nationala au promovat - rezultate mai slabe ca in 2017

Ziare.

73,5% dintre elevii care au sustinut examenul au luat medii peste 5, in timp ce anul trecut procentul a fost 77% (76,9% inainte de contestatii).Astfel, dintre cei 142.847 de candidati, 104.972 au obtinut medii mai mari sau egale cu 5.Rata de participare a fost de 94,8%: 142.847 de candidati prezenti dintr-un total de 150.603 elevi inscrisi.La proba de Limba si literatura romana 118.969 de elevi (83%) au obtinut note peste 5, in timp ce 2.089 de elevi au primit 10.La proba de Matematica 87.577 de elevi (61,3%) au note peste 5, iar 1.903 candidati au obtinut nota 10.Contestatiile pot fi depuse marti de la 14:00 la 19:00, iar rezultatele finale vor fi afisate in data de 23 iunie. Rezultatele finale vor fi publicate atat la avizierul unitatilor de invatamant, cat si online, pe site-ul evaluare.edu.ro.Media generala obtinuta in cadrul evaluarii are o pondere de 80% in calculul mediei pe baza careia se realizeaza admiterea in clasa a IX-a.A.G.