Incepe Evaluarea Nationala: 150.000 de elevi intra in focurile examenelor

Miercuri, va avea loc proba la Matematica, iar joi, proba la Limba si literatura materna. Primele rezultate vor fi afisate pe 19 iunie, pana la ora 12:00, iar in aceeasi zi se pot depune contestatii in intervalul orar 14:00 - 19:00. Rezultatele finale vor fi afisate pe 23 iunie.Probele incep la ora 9:00, moment in care in fiecare sala vor fi distribuite subiectele. Accesul elevilor in sali este permis pana la ora 8:30. Timpul destinat elaborarii unei lucrari scrise este de 120 de minute, din momentul in care s-a incheiat distribuirea subiectelor fiecarui elev. Probele sunt monitorizate audio-video.Este interzisa introducerea in salile de examen a unor obiecte precum ghiozdane, rucsacuri, sacose, posete etc., candidatii avand obligatia de a lasa obiectele mentionate in sala de depozitare a obiectelor personale, stabilita de comisia din unitatea de invatamant/centrul de examen in acest scop. Candidatii care refuza sa depoziteze obiectele respective in sala desemnata de comisie in acest scop nu sunt primiti in examen.De asemenea, elevii sunt informati ca este interzis accesul in sali cu orice fel de lucrari (manuale, dictionare, notite, insemnari etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor), precum si cu orice mijloc electronic de calcul, de stocare de informatii sau de comunicare: stick-uri de memorie, telefoane, tablete etc.Candidatii trebuie sa aiba asupra lor un act de identitate si instrumente de scris cu cerneala sau pasta albastra pentru redactarea lucrarilor, creion negru pentru realizarea desenelor si schemelor si instrumente de desen la Matematica.Potrivit metodologiei de organizare si desfasurare a examenului, cazurile de frauda si tentativa de frauda sunt sanctionate cu excluderea din examen si acordarea notei 1.Ministerul Educatiei Nationale pune la dispozitie o linie TELVERDE pentru sesizarea eventualelor nereguli din cadrul Evaluarii Nationale. Astfel, numarul TELVERDEva fi disponibil in perioada 11-14 iunie, intre orele 8:00 - 16:00, iar vineri, 15 iunie, intre orele 8:00 -14:00.Evaluarea Nationala se desfasoara, anual, intr-o singura sesiune. Media generala obtinuta la Evaluarea Nationala are o pondere de 80% in calculul mediei pe baza careia se realizeaza admiterea in clasa a IX-a de liceu.