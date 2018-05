Incepe Evaluarea Nationala: Elevii clasei a II-a sustin luni prima proba

Ziare.

Prima sesiune de evaluare vizeaza elevii claselor a II-a si incepe luni cu probele scrise la limba romana si limba materna. Testele de citire la aceste doua materii se vor desfasura marti, 8 mai, potrivit unui comunicat de presa remis"Proba de matematica este programata in data de 9 mai, in timp ce proba de limba romana (scris si citit) pentru elevii din randul minoritatilor nationale se va desfasura in data de 10 mai", conform documentului citat.Iata calendarul probelor pentru elevii din15 mai (miercuri) - limba romana;16 mai (joi) - matematica;17 mai (vineri) - limba materna.Eleviiau urmatorul calendar:23 mai (miercuri) - limba si comunicare;24 mai (joi) - matematica si stiintele naturii."Salile in care se sustin aceste evaluari sunt, de regula, cele in care elevii isi desfasoara activitatea in mod obisnuit. Acestea vor fi adaptate in prealabil, dupa caz, in functie de testul planificat, prin eliminarea oricaror materiale didactice care i-ar putea influenta pe elevi", mai precizeaza comunicatul.Elevii de clasa a II-a vor avea la dispozitie 30 de minute pentru rezolvarea fiecarui test, iar cei de-a IV-a si a VI-a - 60 de minute."Rezultatele individuale obtinute la aceste evaluari nu se afiseaza/nu se comunica public si nu se inregistreaza in catalogul clasei. Rezultatele vor fi valorificate strict la nivelul unitatii de invatamant prin elaborarea planurilor individualizate de invatare, acolo unde este cazul, respectiv informarea elevilor si a parintilor/reprezentantilor legali asupra stadiului formarii si dezvoltarii competentelor evaluate", se mai arata in comunicat.Ministerul Educatiei estimeaza participarea a peste 575.000 de elevi inscrisi in cele trei clase.A.D.