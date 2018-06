Primele rezultate ale Evaluarii Nationale vor fi afisate astazi - cand vor fi anuntate cele finale

Ziare.

Primele rezultate ale examenului de Evaluare Nationala vor fi afisate, marti, pana la ora 12:00. Intre orele 14:00 - 19:00 se pot depune contestatii, iar rezultatele finale vor fi afisate pe 23 iunie. Cei peste 150.000 de absolventi de clasa a VIII-a au sustinut saptamana trecuta luni proba la Limba romana, iar miercuri proba la Matematica. Joi ss-a desfasurat proba la Limba si literatura materna.Evaluarea Nationala se desfasoara, anual, intr-o singura sesiune. Media generala obtinuta la Evaluarea Nationala are o pondere de 80% in calculul mediei pe baza careia se realizeaza admiterea in clasa a IX-a de liceu.Elevii de clasa a VIII-a au sustinut in perioada 5 - 7 martie simularea examenului de Evaluare Nationala si mai putin de 50% dintre ei au obtinut media generala peste 5.La Matematica, doar 33,1 % dintre elevi au reusit sa obtina o nota peste 5, iar la Limba si literatura romana 63,1% au luat note mai mari sau egale cu 5. La proba de Limba li literatura materna, 82,6% dintre elevi au obtinut note peste 5. Procente semnificative (peste 60%) ale mediilor mai mari sau egale cu 5 au fost in Capitala si in judetul Cluj. Notele obtinute la simulare nu se contesta si nu se trec in catalog.In 2017, rata de promovabilitate la Evaluarea Nationala a fost de 77%, dupa contestatii, 77%. La Limba si literatura romana, 121.315 candidati (86,1%) au primit note peste 5, iar la Matematica, 92.886 de candidati au avut note peste 5.