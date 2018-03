Probleme la simularea Evaluarii Nationale: O profesoara a pierdut lucrarile elevilor

Ziare.

Directorul Liceului Teoretic "Jean-Louis Calderon" din Timisoara, Ion Ionici, a declarat, joi, ca simularea Evaluarii Nationale la Limba Romana va fi reluata, vineri, pentru sase elevi de clasa a 8-a, dupa ce o profesoara care le-a corectat lucrarile le-a pierdut.Totul s-a aflat in momentul in care au fost facute publice rezultatele la simularea Evaluarii Nationale, iar cei sase elevi nu se regaseau pe lista."Am avut o problema la proba de Limba si Literatura Romana din cadrul simularii Evaluarii Nationale, in sensul in care una dintre profesoare mi-a adus teancul ei de lucrari pe care le-a avut la corectat si mi le-a predat, eu nu le-am numarat. Dupa ce s-au afisat rezultatele, am constatat ca lipsesc sase lucrari care, din pacate, nu stim ce s-a intamplat cu ele si sunt ratacite, ca sa zic asa. Profesoara a spus ca le-a ratacit si ca nu mai stie ce este cu ele, crede ca le-a uitat intr-o geanta si nu le-a mai gasit", a afirmat Ion Ionici.Directorul liceului din Timisoara a spus ca imediat dupa ce s-a aflat ca lucrarile au fost pierdute s-a discutat cu parintii si cu copiii. De asemenea, a fost informat Inspectoratul Scolar Timis, care a deschis o ancheta pentru a stabili exact ce s-a intamplat.Totodata, o adresa a fost trimisa Ministerului Educatiei Nationale, care a fost de acord ca cei sase elevi sa mai dea inca o data proba scrisa la Limba Romana, vineri."Parintii si copiii au colaborat cu noi, nu au fost extrem de suparati cand au aflat, au zis ca totusi daca se poate sa se mai dea o data simularea. In momentul in care am aflat, am anuntat Inspectoratul Scolar Timis, care a anuntat Ministerul Educatiei. Cu aprobarea ministerului, maine (n. r. vineri) reorganizam pentru cei sase copii, cu aprobarea parintilor si a elevilor, proba de simulare a Evaluarii Nationale la Limba Romana. In plus, sunt cercetari la nivel de Inspectorat Scolar si de scoala ca sa vedem ce s-a intamplat", a spus Ion Ionici.Nu exista precizati in legatura cu subiectele pe care le vor avea de rezolvat cei 6 elevi.