S-a facut repartizarea pe licee. In unele ultima medie e 9,91, in altele putin peste 2

Un numar de 176 de elevi au media de admitere 10, iar Colegiul "Sfantul Sava" din Bucuresti este pe primul loc in tara, cula profilul real, specializarea Matematica - Informatica.Pe lista primelor 50 de specializari se afla mai multe unitati din Bucuresti, dar si licee si colegii din Constanta, Dolj, Buzau, Arges, Bihor, Iasi, Prahova, Braila, Galati si Cluj. Ultima medie de admitere la cele mai bune 50 de unitati din tara este 9,45.Pe de alta parte, elevii au intrat la liceu si cu medii de 2. In judetul Timis, candidatul cu cea mai mare medie - 10 - a fost admis la Colegiul National "C.D. Loga", la profilul Matematica Informatica, iar candidatul cu cea mai mica medie - 2,04 - este la Liceul Teoretic "Sfintii Kiril si Metodii", comuna Dudestii Noi.Si la 3 licee din Iasi cea mai mica medie de admitere a fost sub 3: 2,23 profilul Mecanica al Liceului Tehnologic Targu Frumos, 2,67 la Colegiul Tehnic "Mihail Sturdza" si 2,90 la Colegiul Tehnic "Ioan Holban".Media de admitere in liceu este media ponderata intre media generala obtinuta la Evaluarea Nationala (cu o pondere de 80%) si media generala de absolvire a claselor din gimnaziu (cu o pondere de 20%).In perioada 10 - 13 iulie, absolventii clasei a VIII-a isi vor putea depune dosarele de inscriere in unitatile de invatamant liceal in care au fost repartizati. In perioada 16-18 iulie, comisia judeteana de admitere va rezolva toate cazurile speciale aparute dupa etapa de repartizare computerizata, dar si situatiile candidatilor care nu si-au depus dosarele de inscriere in termen si ale candidatilor care nu au participat deloc sau au participat, dar nu au fost repartizati computerizat.Trei eleve cu medii peste 8 au ramas nerepartizate: o eleva din Cluj, cu 8,73, una din judetul Ilfov, cu media de admitere 8,25, si o eleva din Bucuresti, cu 8,06.A doua etapa de admitere, dedicata absolventilor clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost repartizati in etapa anterioara, care nu s-au inscris in perioada prevazuta de metodologie sau care si-au incheiat situatia scolara ulterior, va avea loc in 7 septembrie.Repartizarea candidatilor pe locurile speciale pentru rromi, dar si inscrierea si repartizarea candidatilor pentru invatamantul special sunt programate in zilele de 5 si 6 iulie.Rezultatele examenului de Evaluare Nationala 2018 au fost anuntate in 23 iunie si arata ca 73,6% dintre elevii care au sustinut examenul au reusit sa obtina medii mai mari sau egale cu 5.In 2017, primele zece licee dupa media de admitere au fost: Colegiul National "Sfantul Sava" din Bucuresti: 9,72 - ultima medie de admitere, 10 - prima medie de admitere, Colegiul National "Gheorghe Lazar" din Bucuresti: 9,70 - ultima medie de admitere, 10 - prima medie de admitere, Colegiul National de Informatica "Tudor Vianu" din Bucuresti: 9,68 - ultima medie de admitere, 10 - prima medie de admitere, Colegiul National "Mihai Viteazul" din Bucuresti: 9,63 - ultima medie de admitere, 10 - prima medie de admitere, Colegiul National "Gheorghe Sincai" din Bucuresti: 9,55 - ultima medie de admitere, 10 - prima medie de admitere, Colegiul National "Mircea cel Batran" din Constanta: 9,54 - ultima medie de admitere, 10 - prima medie de admitere.Liceul Teoretic "Ovidius" din Constanta: 9,32 - ultima medie de admitere, 10 - prima medie de admitere, Colegiul National "Emil Racovita" din Cluj-Napoca: 9,48 - ultima medie de admitere, 10 - prima medie de admitere, Colegiul National "Cantemir Voda" din Bucuresti: 9,45 - ultima medie de admitere, 9,92 - prima medie de admitere, Colegiul National "Vasile Alecsandri" din Galati: 9,44 - ultima medie de admitere, 10 - prima medie de admitere.Anul trecut, 581 de candidati cu medii cuprinse intre 9,79 si 1,93 au ramas nerepartizati, dupa prima sesiune.