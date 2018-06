Site-ul Ministerului Educatiei a picat chiar inainte de inceperea Evaluarii Nationale

Ziare.

Problema a durat in jur de 30 de minute, dar din experienta anilor trecuti este posibil sa mai cada pe parcursul zilei.Reprezentantii institutiei spun ca acest lucru nu a afectat desfasurarea probei la limba romana, precizand ca cei interesati pot accesa site-ul subiecte.edu.ro , unde se vor afisa cerintele de la exemane si baremul de corectare.Peste 150.000 elevii care au terminat clasa a VIII-a sustin, luni, 11 iunie, prima proba a Evaluarii Nationale, cea la limba si litaratura romanaPotrivit calendarului publicat de Ministerul Educatiei, pe 13 iunie, absolventii clasei a VIII-a vor da examenul la matematica, urmand ca pe 14 iunie, elevii care apartin minoritatilor sa sustina proba scrisa la limba materna.Examenul a inceput la ora 09.00 si dureaza doua ore.Elevii sunt informati ca este interzis accesul in sali cu orice fel de lucrari (manuale, dictionare, notite, insemnari etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor), precum si cu orice mijloc electronic de calcul, de stocare de informatii sau de comunicare: stick-uri de memorie, telefoane, tablete etc. Vor putea intra doar cu buletinul sau certificatul de nastere.Potrivit metodologiei de organizare si desfasurare a Evaluarii Nationale, cazurile de frauda si tentativa de frauda sunt sanctionate cu excluderea din examen si acordarea notei 1.Pe durata examenului, salile de clasa vor fi supravegheate video si audio.Primele rezultate vor fi afisate pe 23 iunie, iar in aceeasi zi, intrele orele 14.00 - 19.00, se vor putea depune contestatiile. Dupa solutionarea contestatiilor, notele finale vor fi facute publice pe data de 23 iunie.In functie de notele de la Evaluarea Nationala, va fi stabilita media de admitere la liceu. Astfel, media examenului va avea o pondere de 80% iar media claselor V-VIII va conta in proportie de 20% in vederea stabilirii notei finale de admiterea la liceu.