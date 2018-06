Vicepresedinte PNL: 30.000 de elevi nu s-au inscris la Evaluarea Nationala, au abandonat scoala

Ziare.

"Trag un semnal de alarma care, pe fondul unor preocupari pur politicianiste ale actualei guvernari, a scapat total din atentia opiniei publice: din 179.000 de elevi inscrisi in clasa a VIII-a, aproximativ 30.000 nu s-au inscris la examenele Evaluarii Nationale din aceasta sesiune.(...) Cel mai probabil, o parte dintre acesti elevi au abandonat scoala din cauza situatiei materiale precare sau pentru ca provin din familii cu o situatie dificila. Pe aceasta cale, solicit ministrului Educatiei sa prezinte care sunt masurile pe care le propune pentru a intinde o mana de ajutor acestor elevi care nu au sustinut nici macar examenul de incheiere al celor 8 ani de scoala. Nu vorbim despre cativa copii, ci de nu mai putin de 20% dintre elevii inscrisi in clasa a VIII-a.In timp, aceasta devine o problema a intregii societati: acestia au probleme in a-si continua studiile, iar posibilitatile lor de dezvoltare devin limitate. Situatia este cu atat mai grava cu cat, in asteptarea rezultatelor, trebuie precizat ca, la simularile din martie, nici macar 50% dintre elevii de clasa a VIII-a nu au obtinut media generala peste 5", a afirmat duminica vicepresedintele PNL Laurentiu Leoreanu.Liberalul prezinta cateva date recente din raportul Bancii Mondiale pentru Dezvoltare, care arata ca peste un sfert din copiii din mediul rural abandoneaza scoala inainte sa termine clasa a VIII-a, iar rata analfabetismului functional este de 42%, romanii fiind "campioni la nivel european la acest capitol".Deputatul PNL a somat Guvernul Dancila sa-si reevalueze proriotatile in domeniul educatiei, deoarece "nu vrem o generatie tanara dupa chipul si asemanarea premierului in functie".Peste 150.000 de elevi care au terminat clasa a VIII-a au sustinut, saptamana aceasta probele la Evaluarea Nationala. Ultima proba, cea la limba materna s-a desfasurat joi. Rezultatele finale vor fi afisate pe 23 iunie.