Azi incepe Evaluarea Nationala. Limba si literatura romana, prima proba

Joi, 20 iunie, se desfasoara proba la Matematica, iar vineri, 21 iunie, este programata proba la Limba si literatura materna.Un numar de 154.956 de absolventi ai clasei a VIII-a s-au inscris la Evaluarea Nationala, conform situatiei centralizate de Ministerul Educatiei Nationale.Primele rezultate vor fi comunicate marti, 25 iunie, pana la ora 12:00, in centrele de examen. Contestatiile pot fi depuse in aceeasi zi, in intervalul orar 14:00 - 20:00. Rezultatele finale vor fi afisate sambata, 29 iunie.Probele incep la ora 9:00, accesul elevilor in sali fiind permis pana la ora 8:30. Timpul destinat elaborarii unei lucrari scrise este de doua ore, din momentul in care s-a incheiat distribuirea subiectelor fiecarui elev. Probele sunt monitorizate audio-video.Candidatii trebuie sa aiba asupra lor un act de identitate si instrumente de scris cu cerneala sau pasta albastra pentru redactarea lucrarilor, creion negru pentru realizarea desenelor/schemelor si instrumente de desen la proba de Matematica.Potrivit MEN, este interzisa introducerea in salile de examen a unor obiecte precum ghiozdane, rucsacuri, sacose, posete etc. De asemenea, elevii vor fi informati ca este interzis accesul in sali cu orice fel de lucrari: manuale, dictionare, notite, insemnari etc., precum si cu orice mijloc electronic de calcul, de stocare de informatii sau de comunicare (stick-uri de memorie, telefoane, tablete etc.).Ministerul Educatiei Nationale a pus la dispozitia celor interesati o linie TELVERDE - 0800801100 - pentru sesizarea eventualelor nereguli din cadrul Evaluarii Nationale.Numarul va fi disponibil in perioada 18 - 20 iunie, intre orele 8:00 - 16:00, iar vineri, 21 iunie, intre orele 8:00 -14:00.Evaluarea Nationala se desfasoara, anual, intr-o singura sesiune. Media generala obtinuta in cadrul EN VIII are o pondere de 80% in calculul mediei pe baza careia se realizeaza admiterea in clasa a IX-a. Absolventii clasei a VIII-a isi vor putea continua studiile in invatamantul liceal sau profesional, fiind asigurate locuri pentru toti elevii care au finalizat ciclul gimnazial.