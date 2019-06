Azi se afiseaza rezultatele la Evaluarea Nationala

Ziare.

La acest examen, s-au inscris 154.956 de absolventi ai clasei a VIII-a, conform situatiei centralizate de Ministerul Educatiei. Rezultatele finale vor fi afisate in 29 iunie.Contestatiile pot fi depuse tot azi, in intervalul orar 14:00 - 20:00.Potrivit Ministerului Educatiei, rezultatele finale vor fi afisate sambata, 29 iunie.In 2018, inaintea contestatiilor, 73,5 la suta din absolventii clasei a VIII-a au obtinut medii mai mari sau egale cu 5, in timp ce 319 candidati au avut medii de 10.Cele mai mari note au fost la Limba si literatura romana, unde 83 la suta dintre elevi au luat note peste 5, in timp ce la Matematica 61,3 la suta dintre candidati au luat note peste 5.Evaluarea Nationala se desfasoara, anual, intr-o singura sesiune. Media generala obtinuta in cadrul EN VIII are o pondere de 80% in calculul mediei pe baza careia se realizeaza admiterea in clasa a IX-a.Absolventii clasei a VIII-a isi vor putea continua studiile in invatamantul liceal sau profesional, fiind asigurate locuri pentru toti elevii care au finalizat ciclul gimnazial.