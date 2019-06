Evaluare Nationala 2019: Iata subiectele de la limba romana

Ziare.

De asemenea, candidatilor li s-a cerut la acelasi subiect sa faca o compunere de minimum 150 de cuvinte in care sa motiveze apartenenta textului dat la genul dramatic.La subiectul al II-lea, absolventii de gimnaziu au avut de rezolvat cerinte pe baza textului "A fost odata un scriitor foarte incapatanat" de Alina Nelega, iar la punctul B de redactat o naratiune de 150-300 de cuvinte in care sa fie prezentata o intamplare petrecuta acasa sau la la scoala in timpul unei activitati de lectura.Absolventii de clasa a VIII-a vor sustine joi proba la matematica, iar vineri, 21 iunie, este programata proba la limba si literatura materna. 154.956 de absolventi ai clasei a VIII-a s-au inscris la Evaluarea Nationala , conform situatiei centralizate de Ministerul Educatiei.Primele rezultate vor fi comunicate marti, 25 iunie, pana la ora 12:00, in centrele de examen. Contestatiile pot fi depuse in aceeasi zi, in intervalul orar 14:00 - 20:00. Rezultatele finale vor fi afisate sambata, 29 iunie.