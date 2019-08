Evaluare nationala 2020: S-a schimbat modul in care vor fi solutionate contestatiile

Ziare.

Probele scrise ale Evaluarii Nationale 2020 vor incepe in 15 iunie.Ministerul Educatiei Nationale (MEN) a aprobat calendarul, respectiv metodologia de organizare si desfasurare a Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a (EN VIII) in anul scolar 2019-2020. Ordinul de ministru aferent (4.916/2019) a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 712/29 august 2019 si pe edu.ro, se arata intr-un comunicat trasmis, vineri, de MEN."Principalul element de noutate il reprezinta interventia asupra modalitatii de solutionare a contestatiilor cu scopul de a optimiza procesul de evaluare. Mai exact, << in cadrul etapei de solutionare a contestatiilor, dupa incheierea evaluarii lucrarilor, notele acordate dupa reevaluare sunt comparate cu cele acordate in etapa de evaluarea initiala. In situatia in care se constata o diferenta de notare mai mare de 1 punct, in plus sau in minus, intre nota de la evaluarea initiala si cea de la contestatii, presedintele comisiei de contestatii numeste o a treia comisie formata din alti doi profesori cu experienta, altii decat cei care au evaluat initial lucrarile in centrul de contestatii >> ", arata MEN, precizand ca anterior intrarii in vigoare a noii metodologii era luata in considerare o diferenta de 1,5 puncte.De asemenea, este inclusa in mod explicit in metodologie precizarea ca Regulamentul (UE) 2016/679 - Regulamentul general privind protectia datelor (GDPR) se aplica in mod corespunzator.Probele scrise se vor desfasura dupa urmatorul calendar:- 15 iunie 2020: Limba si literatura romana;- 17 iunie 2020: Matematica;- 18 iunie 2020: Limba si literatura materna (pentru elevii care au studiat aceasta disciplina).Afisarea primelor rezultate este prevazuta pentru 22 iunie (pana la ora 12:00), procedura urmata de inregistrarea contestatiilor, in intervalul orar 14:00 - 20:00. Examenul se va incheia in 27 iunie, cu afisarea rezultatelor finale.Inscrierea absolventilor clasei a VIII-a in vederea participarii la Evaluarea Nationala se face in perioada 2 - 5 iunie 2020.Conform ordinului de ministru privind structura anului scolar 2019 - 2020, cursurile pentru clasa a VIII-a se vor incheia in 5 iunie 2020.Media generala obtinuta de candidatii care sustin Evaluarea Nationala intra in alcatuirea mediei de admitere in invatamantul liceal de stat, pe baza careia se realizeaza inscrierea in clasa a IX-a de liceu. Metodologia si calendarul admiterii se aproba prin ordin separat.