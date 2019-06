Evaluarea nationala: Alti 30 de elevi au obtinut media 10 dupa contestatii

Ziare.

com

Astfel, in judetul Dolj 5 elevi care aveau peste 9 au ajus la media 10, cate 3 in Bihor, Vrancea, Dambovita, cate 2 elevi in Suceava, Botosani si Olt si cate un elev in Galati, Neamt, Vaslui, Calarasi, Braila, Buzau, Bacau, Arges, Cluj si Bucuresti, informeaza Edupedu In urma rezultatelor de dupa contestatii, Dolj a urcat pe locul al treilea in tara dupa numarul de medii de 10. Pe primul loc este Bucuresti, iar pe al doilea Iasi. Potrivit rezultatelor initiale , din cei 146.105 candidati prezenti, 106.838 au obtinut medii mai mari sau egale cu 5 (73,1%), iar 429 aveau media generala 10. Procentul de 73,1% este cel mai mic procent din ultimii 5 ani. Ministrul Educatiei, Ecaterina Andronescu, a comentat rezultatele de la Evaluarea Nationala si a oferit si o explicatie pentru rata scazuta de promovare.La inceputul anului scolar 2018-2019, numarul elevilor inscrisi in clasa a VIII-a era de 175.463, potrivit Ministerului Educatiei. Dintre acestia, doar 154.956 s-au inscris la Evaluarea Nationala. Numarul celor care au obtinut medii mai mari de 5 este de 106.838.Ceea ce inseamna ca doar 6 din 10 copii care au intrat in anul scolar au promovat examenul, iar dintre cei care s-au si prezentat la el, procentul de promovare este de 73%.In 2019 este astfel cel mai mic procent de elevi cu note peste 5 din ultimii cinci ani."Parerea mea, si am exprimat-o public de mai multe ori, este ca sunt foarte multi copii plecati (in strainatate - n.red) cu parintii lor. Pentru ca, daca este sa comparam numarul de elevi inscrisi in sistem in prezent fata de acum 15 ani, constatam ca este o diferenta de un milion si jumatate de elevi.Nu sunt scosi din inmatricularile din sistem. De ce? pentru ca finantarea este per capita. Si atunci sunt foarte multi elevi care, teoretic, apartin invatamantului obligatoriu, dar, fiind plecati cu parintii, nu ii mai regasim la examene, cand constatam (acest lucru - n.red.) ", a explicat ministrul, la Europa FM.