Profesori sanctionati pentru cum au corectat lucrarile la Evaluarea Nationala - Dupa contestatie, un elev notat cu 5,7 a luat 9,5

Mai exact, un elev care a obtinut nota 5,7 la matematica, dupa contestatie, a primit 9,5, arata Digi24.In total, in cazul a 14 lucrari s-au inregistrat diferente mari intre prima nota si cea obtinuta dupa contestatie. Una a fost la matematica si 13 la limba romana."In cazul elevului notat cu 5,7 la matematica si punctat cu 9,5, dupa contestatie, dupa cum a spus si doamna inspector general scolar, celor doi profesori examinatori li s-au cerut note justificative. Ne-a fost si noua greu sa intelegem ceva din acele note justificative. Este vorba despre cei doi profesori care au corectat 'mana doua', dupa contestatie. Semnele de intrebare sunt la nota cea mica", a declarat Marina Manea, inspector scolar si profesor de limba romana.Toti profesorii din cele 14 cazuri au fost sanctionati prin suspendarea dreptului de a mai corecta trei ani la examenele nationale.Manea a precizat ca este posibil sa mai existe elevi cu note mai mici si nemeritate, dar sa nu fi avut curajul sa depuna contestatii."Este vorba de patru cadre didactice - o corectura initiala efectuata de catre doi profesori si o corectura ulterioara realizata de alti doi profesori.Cat despre o posibila recorectare a lucrarilor evaluate de acei profesori, Ministerul Educatiei realizeaza la un moment dat o esantionare si o verificare pe calupuri de lucrari, dar pana acolo, ar putea fi luata in calcul si o astfel de varianta.Datele ne arata ca cele mai multe dintre lucrarile care au fost contestate au fost evaluate peste media obtinuta initial de elevi", a adaugat inspectorul scolar.Profesorul Radu Gologan considera ca, totusi, pedeapsa acordata este cam dura."In primul rand, ca matematician, as privi situatia statistic. La zeci de mii de candidati, au fost cateva lucrari corectate gresit. La diferente destul de mari. Nu vreau sa insist pe lucrul acesta. Dar a face un caz la nivel national pentru cateva lucrari corectate gresit - probabil la limba romana a fost subiectivism, la matematica, greseala sau neatentie -, nu mi se pare corect.A interzice sa corecteze trei ani este un blam. Ar trebui sa vedem cum facem sa transformam examenul sa devina din ce in ce mai obiectiv. Daca vom folosi oameni, in permanenta vom avea o astfel de problema. Indiferent cat de pregatit este profesorul de matematica, este dispus ca la 100, 150 de lucrari sa greseasca din neatentie sau din alte varii motive. Nu exista o grila care sa poata sa rezolve treaba asta. Singurul, este calculatorul, care poate face aceasta alegere", a spus acesta.