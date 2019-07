Rezultate finale la Evaluarea Nationala: 73,2% dintre elevi au obtinut medii mari sau egale cu 5

Ziare.

"Potrivit datelor rezultate in urma reevaluarii lucrarilor contestate, numarul candidatilor cu medii mai mari sau egale cu 5 a crescut cu 0,10% (de la 106.838 la 106.999) . Procentual, 73,2% din candidatii prezenti au obtinut medii mai mari sau egale cu 5. A crescut, de asemenea, si numarul candidatilor cu media generala 10: de la 429 la 459. Pe transe de medii, cele mai multe (12.459) sunt cuprinse in intervalul 7 - 7,49", a transmis MEN.Sursa citata a precizat ca la proba de Limba si literatura romana, 118.275 de candidati (80,7%) au incheiat examenul cu note mai mari sau egale cu 5 (2.011 candidati au obtinut nota 10), iar la Matematica 91.774 de candidati (62,8%) au primit note mai mari sau egale cu 5 (2.600 de candidati au obtinut nota 10).Au fost depuse 21.509 contestatii (in scadere, comparativ cu anul trecut, cand au fost inregistrate 23.761 de contestatii), numar ce reprezinta 7,14% din totalul lucrarilor sustinute (301.279) . Dintre acestea,11.043 de contestatii au vizat lucrari la Limba si literatura romana, 10.151 la Matematica si 315 la Limba si literatura materna. In cazul a 13.141 de lucrari, notele au fost marite, iar in cazul a 6.945 de lucrari notele au scazut.Rata de participare a fost de 94,2%: 146.105 candidati prezenti dintr-un total de 155.020 de elevi inscrisi. Opt elevi au fost eliminati din cauza unor tentative de frauda, lucrarile acestora fiind notate cu 1.Media de admitere in liceu constituie criteriu pentru admiterea in invatamantul liceal de stat. Media de admitere in liceu este media ponderata intre media generala obtinuta la Evaluarea Nationala (cu o pondere de 80%) si media generala de absolvire a claselor din gimnaziu (cu o pondere de 20%).Anuntarea ierarhiei la nivel judetean/al municipiului Bucuresti a absolventilor claselor a VIII-a, conform procedurii stabilite de Comisia Nationala de Admitere, este prevazuta pentru data de 3 iulie.Completarea optiunilor in fisele de inscriere de catre absolventii clasei a VIII-a si de catre parintii acestora, asistati de dirigintii claselor a VIII-a, se va derula in perioada 3 - 7 iulie si va fi urmata de repartizarea computerizata in invatamantul liceal de stat (12 iulie).