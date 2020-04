Anisie a semnat ordinul care scoate materia de semestrul II din programa pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat

Ziare.

com

Conform unui comunicat remis marti, ministrul Educatiei, Monica Anisie, a aprobat prin ordin revizuirea, acesta fiind trimis spre publicare in Monitorul Oficial."Monica Anisie, ministrul Educatiei si Cercetarii, a aprobat, prin ordin, revizuirea programelor de examen pentru Evaluarea Nationala a absolventilor de clasa a VIII-a si examenul national de Bacalaureat,Aceasta masura a fost agreata si cu partenerii educationali, reprezentantii elevilor, studentilor, parintilor, cadrelor didactice si reprezentantii Consiliului National al Rectorilor, in vederea finalizarii cu succes a anului scolar 2019-2020.Ordinul de ministru a fost transmis luni, 13.04.2020, catre Monitorul Oficial al Romaniei si, imediat ce acesta va fi publicat, Ministerul Educatiei si Cercetarii va posta noile programe", conform sursei citate.Acestea vor fi postate astfel:- pentrua absolventilor clasei a VIII-a in anul scolar 2019-2020 la(pentru elevii apartinand minoritatilor nationale, care au urmat cursurile gimnaziale in limba materna) si- pentru examenul national dela(pentru elevii de la toate filierele, profilurile si specializarile, care au urmat studiile liceale intr-o limba a minoritatilor nationale),De altfel, ministrul Anisie a declarat marti ca, in functie de momentul in care este ridicata starea de urgenta, examenele ar putea fi sustinute in luna iulie."In scenariul in care vom reveni la cursuri in momentul in care situatia de urgenta inceteaza, am putea sustine examenele in luna iulie . In cazul in care se prelungeste starea de urgenta, atunci vom lua o alta masura in asa fel incat elevii si studentii sa isi poata incheia anul scolar cu bine", a declarat ministrul intr-o interventie telefonica la Antena3, citata de News.ro.Totodata, ea a exclus din nou posibilitatea inghetarii anului scolar, argumentand ca nicaieri nu s-a luat masura aceasta, ci s-au gasit solutii in asa fel incat materia sa fie transferata catre anul scolar urmator."In momentul in care Comitetul pentru Situatii de Urgenta ne spune ca putem reveni in siguranta si ca nu este pusa in pericol sanatatea copiilor si a cadrelor didactice, atunci vom spune care este cel mai potrivit lucru pe care trebuie sa il adoptam", a adaugat Anisie.