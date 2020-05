Anisie: Elevii cu COVID-19 pot sustine examenele izolati, chiar si in spital

Ziare.

"Acestia (copiii diagnosticati cu COVID-19 - n.red.) pot da examenul in conditii de siguranta, izolati, singuri in sala respectiva. De fapt, si pana acum se putea da examenul de Bacalaureat sau Evaluare nationala cu masuri de siguranta, chiar si in spital. Metodologia prevede si acest lucru", a declarat, duminica seara, ministrul Educatiei, Monica Anisie, la Digi24.Intrebata ce se intampla cu copiii ai caror parinti se afla in grupa de risc, sunt in izolare sau in carantina, Monica Anisie a spus ca se va sfatui cu ministrul Sanatatii in acest sens."Ma voi sfatui in acest sens cu ministrul Sanatatii si voi prevedea aceasta situatie in Ordinul comun", a precizat ministrul.