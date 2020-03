Ce se va intampla cu elevii si examenele? Intre "suprareactia ilogica" si solutiile reale

Ziare.

Dar era firesc ca intreaga atentie sa fie atrasa de varianta maximala, cu efecte pe care dna Turcan ar fi avut ocazia sa le invete dupa ce a aprins alt foc in urma cu cateva luni, privind cresterea optionala a varstei de pensionare.Dupa ce parintii si profesorii au sarit pana la tavan , ministrul Educatiei, Monica Anisie, aparent neconsultata inainte de emiterea acestei declaratii de catre dna Turcan, a infirmat categoric posibilitatea repetarii anului , care nu ar fi in acest moment nici macar o ipoteza de lucru.Cei mai suspiciosi vor considera ca nu iese fum de unde nu e foc si mai mereu ipoteze maximale au fost lansate mai intai ca baloane de incercare. Cei mai putin suspiciosi au inteles ca dna Turcan a comis o declaratie neinspirata.Dar problema anului scolar ramane, cu atat mai mult cu cat exista riscul major ca el sa nu fie reluat nici macar dupa vacanta de Pasti, daca estimarea infectionistilor se va adeveri si atunci vom fi pe varf de epidemie.Opinii in favoarea inghetarii nu am intalnit printre specialisti. Dimpotriva, critica e severa si argumentata.. Faci undeserviciu major elevilor tinandu-i inca un an din viata lor in aceeasi clasa.Materia se poate recupera, eventual se poate lungi cu cateva saptamani anul scolar, daca va fi cazul. Pana atunci, orice scenariu de inghetare a anului arata", afirmaLa randul sau,, considera ca efectul cel mai greu de cuantificat al repetarii anului se va simti la nivelul psihicului elevilor: "copilul s-a straduit o jumatate de an si totusi sa fie nevoit sa o ia de la zero? Iar la 19-20 de ani, cine o sa mai stea in banci 6 ore?"Dar sunt si impedimente practice:Pe de alta parte, spune un alt expert in educatie pe care l-am consultat,, sa caute formule, platforme, solutii. Cand e oricum nevoie de dezvoltarea acestei directii, tu vii si ii demotivezi in loc sa ii incurajezi?Ministrul Educatiei din R. Moldova a emis pe 19 martie Ordinul cu privire la continuarea la distanta a procesului educational pentru perioada in care epidemia Covid a obligat la inchiderea scolilor. Noi nu parem in stare de asa ceva.Cea mai mare presiune este in privinta anilor terminali. Modele externe ar fi, spune Oana Moraru, dar iar ne impiedicam de hibele sistemului romanesc. Germania, de exemplu, nu ingheata anul, dar anuleaza bacalaureatul si le da copiilor nota "previzibila". Asa fac si in Australia, si in SUA. Le incheie mediile conform evolutiei lor din notele de pana acum.Dar in Romania nu se poate recurge la aceasta solutie rezonabila pentru ca nu avem un sistem unitar de notare, notarea profesorilor e haotica, asa ca nu se poate anticipa nota copilului la bacalaureat. Si multi ar fi dezavantajati".In aceste conditii, in opinia Oanei Moraru,IarIi aduci in transe mici la scoala, ii pui cate 5 intr-o clasa, la mare distanta unul de altul. Sigur ca si facultatile ar trebui sa-si mute admiterea mai tarziu".Pentru clasele care nu sunt terminale,Si nici macar nu trebuie cine stie ce munca, spune Oana Moraru: "La invatamantul primar noi suntem pe o programa care a inghestuit in clasa pregatitoare fosta clasa I. Se poate reveni la programele vechi, care parcurgeau materia mai la pas. De exemplu, inmultirea si impartirea erau predate in clasa a 3-a, nu in clasa a 2-a ca acum.Si la gimnaziu se pot reorganiza dupa modelul vechi al progamelor, ca nici asa nu au facut manuale dupa cele noi. Programele sunt relative, conventionale. Nu conteaza atat continuturile, ci cata gandire formezi cu acel continut".Oricare vor fi solutiile finale, este esential ca acest an si asa greu, haotic, pe alocuri terifiant, sa nu sacrifice dezvoltarea copiilor intr-o tara unde, oricum, educatia nu este punctul forte.