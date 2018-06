Emotii pentru absolventii de gimnaziu: astazi se afiseaza rezultatele finale la Evaluarea Nationala

Calendarul admiterii la liceu

Doar 73,5 la suta dintre absolventii clasei a VIII-a au obtinut medii mai mari sau egale cu 5, in timp ce 319 candidati au avut medii de 10, potrivit rezultatelor initiale, publicate marti.Cele mai mari note au fost la Limba si literatura romana, unde 118.969 de candidati (83 la suta) au luat note peste 5, dintre ei 2.089 fiind notati cu 10. In ceea ce priveste Matematica, 87.577 de candidati (61,3 la suta) au note peste 5, iar 1.903 candidati au obtinut nota 10.Inscrierile la liceu incep in 29 iunie si se incheie in 3 iulie, iar in 9 iulie are loc repartizarea computerizata.Conform Ministerului Educatiei, rata de participare a fost de 94,8 la suta: 142.847 de candidati au fost prezenti dintr-un total de 150.603 elevi inscrisi.Procentul celor care au incheiat examenul cu note peste 5 a fost mai mic in acest an, comparativ cu sesiunea din 2017 dinainte de contestatii, cand 76,9 la suta din candidati au avut medii peste 5. Si numarul celor care au incheiat examenul cu media generala 10 a fost mai mic, anul trecut 467 de candidati obtinand rezultatul maxim.Evaluarea Nationala se desfasoara, anual, intr-o singura sesiune. Media generala obtinuta la Evaluarea Nationala are o pondere de 80% in calculul mediei pe baza careia se realizeaza admiterea in clasa a IX-a de liceu.In perioada 29 iunie-3 iulie, absolventii de gimnaziu si parintii acestora, asistati de diriginti, vor completa in fisele de inscriere optiunile liceelor si profilului pe care doresc sa-l urmeze. Cei care doresc sa participe la admitere in alt judet vor completa fisele de inscriere conform procedurii stabilite de Comisia Nationala de Admitere.Repartizarea computerizata la licee se va face in 9 iulie, in functie de media de admitere obtinuta si de optiunile din fisa de inscriere la admiterea la liceu. Pentru liceele din filiera vocationala, profilurile sportiv, militar, teologic, artistic, pedagogic, precum si pentru Liceul Waldorf, specializarea filologie, s-au organizat probe de aptitudini in luna mai. Unitatile de invatamant gimnazial vor afisa listele cu absolventii repartizati din scolile respective si lista cu locurile neocupate din unitatile de invatamant liceal de stat din judet/municipiul Bucuresti.In perioada 10-13 iulie va avea loc depunerea dosarelor de inscriere la liceele la care au fost repartizati candidatii, iar in 13 iulie unitatile de invatamant liceal de stat vor transmite situatia locurilor ramase libere in urma neinscrierii candidatilor admisi in aceasta etapa.In perioada 16-18 iulie, Comisia judeteana de admitere va rezolva situatiile speciale aparute dupa etapa de repartizare computerizata, repartizarea candidatilor care nu si-au depus dosarele de inscriere in termen, a candidatilor care nu au participat si a celor care au participat, dar nu au fost repartizati in aceasta etapa.Citeste ce spune Diana Stanculeanu, psihoterapeut: Ne crestem copiii in cultura notei, fals identificata cu reusita. Acesta este un esec