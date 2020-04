Evaluarea nationala si Bacalaureatul ar putea fi organizate in iulie. Programa nu va cuprinde materia pe semestrul II

nu se ingheata anul scolar

Nu se ingheata anul scolar

Gigel Paraschiv, secretar de stat pentru universitar

secretarul de stat pentru preuniversitar, Luminita Barcari:

Ministrul Anisie:

Simularile examenelor nationale, anulate si inlocuite cu teste de antrenament

Interventia publica a ministrului Educatiei are loc in contextul in care presedintele Klaus Iohannis a anuntat cadupa semnarea decretului prezidential si publicarea lui in Monitorul Oficial.Ministrul a dat asigurari, inca o data, casi a precizat ca se lucreaza la mai multe scenarii, in functie de evolutia pandemiei. In acest moment, decizia ar fi ca, din materia parcursa, dar calendarul activitatilor ar putea suferi modificari, in functie de data la care se va incheia starea de urgenta.Ministrul a mai precizat ca se invata online, si in mediul preuniversitar, dar mai ales in universitati. Tot online se fac si inscrierile sau sustinerea tezelor de doctorat.Declaratiile pot fi urmarite video live pe pagina de Facebook a Ministerului Educatiei si Cercetarii si aici:, ne vom intoarce la cursuri. MEN lucreaza pentru ca toata activitatea si calendarele sa le punem in practica dupa ce inceteaza starea de urgenta si reluam cursurile."Ramaneti in casa si informati-va numai din surse oficiale", a mai spus ministrul Educatiei.- In universitati, activitatea se desfasoara online. Avem structura necesara si cadrele didactice au competenta necesara.- Am facut cateva derogari de la actele in vigoare.- Examenele se pot derula online, unde e posibil.- Se va stabili un grafic de recuperare a materiei pentru semestrul 2.- Pentru tezele de doctorat, au fost trimise note privind sustinerea online cu acces public.- A fost simplificata metodologia de admitere, astfel incat sa se poata face online.- Vorbeste- Tot personalul a fost programat in concediu de odihna, cu exceptia directorilor, secretarelor si celor care semneaza statele de plata.- Drepturile salariale nu vor fi diminuate, nu e vorba de somaj sau somaj tehnic.- Este o perioada dificila. Suntem nevoiti sa stam cat mai mult in casa.- Comitetul pentru situatii speciale de urgenta a suspendat cursurile initial pentru 2 saptamani. Ulterior, a fost decretata starea de urgenta si cursurile au ramas suspendate.- MEC a fost in stransa legatura cu cadrele didactice, a recomandat realizarea de lectii suport online. Mai exista comunitati in care accesul la tehnologie e unul dificil. Am realizat un parteneriat cu TVR.- Asiguram tablete pentru elevii din comunitatile defavorizate, am urmarit cu atentie ce se intampla in celelalte state europene si m-am aflat in direct cu toti ministrii din UE, pentru a corela masurile pe care urmeaza sa le luam.- Am discutat cu asociatiile de elevi si studenti, federatiile de parinti si cu sindicatele, cu Consiliul Rectorilor. Am agreat masurile care se impun.- Scenariul de lucru prevede reluarea cursurilor dupa incetarea starii de urgenta si asigurarea tuturor masurilor pentru ca elevii, studentii si cadrele didactice sa fie in siguranta.- In functie de data, probele scrise la evaluare si bacalaureat ar putea fi organizate in iulie.- Am emis si un ordin de ministru prin care am anulat simularile si evaluarile, precum si olimpiadele si concursurile scolare.- Sesiunea speciala pentru bacalaureat va fi anulata.- Subiectele vor fi doar din ce s-a studiat.- Calendarele pentru inscrieri vor fi decalate.- In invatamantul universitar, activitatile se vor desfasura in mediul online, cu exceptia celor care necesita laborator sau proiect- Admiterea la licenta se va organiza dupa Bac.- Calendarele pot fi reevaluate.- Trebuie sa ne exersam una dintre cele mai importante virtuti: Rabdarea.- Fiindca astazi e Ziua mondiala a Sanatatii, le multumesc medicilor si celor care lupta cu pandemia.- Impreuna trebuie sa luptam pentru a depasi aceasta situatie grea.Cursurile din invatamant au fost suspendate pe 11 martie, din cauza epidemiei de Covid-19.Ministrul Educatiei, Monica Anisie, a declarat luni seara, la un post TV, ca simularile examenelor nationale au fost anulate, fiind inlocuite cu testele de antrenament pentru elevii claselor a VIII-a si a XII-a."Simularile sunt anulate.pe care le-am pus la dispozitia elevilor de clasa VIII-a si a XII-a. Vom pune saptamanal cate cinci teste de antrenament.Vineri vom publica baremul, iar in emisiunile realizate la TVR vor fi explicate rezolvarile acestor modele sau teste de antrenament, cum le-a numit Centrul National de Evaluare si Examinare. Aceste testeSimularile le-am anulat si am inlocuit simularea cu aceste teste de antrenament tocmai pentru faptul ca elevul trebuie sa se pregateasca in continuare pentru examenele nationale", a precizat Monica Anisie la Realitatea Plus, informeaza Agerpres Ministrul le-a mai, "pentru ca oricum este vacanta".