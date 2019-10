Examenul de rezidentiat a fost amanat. Pintea spune ca din cauza ca nu avem ministru la Educatie

Noul calendar al axamenului de rezidentiat:

28 octombrie - 11 noiembrie: inscrierea candidatilor,

cel tarziu 14 noiembrie: transmiterea listelor cu candidatii inscrisi de catre directiile de sanatate publica,

cel tarziu 25 noiembrie: centralizarea listelor de catre Ministerul Sanatatii,

27 noiembrie: afisarea pe site a listelor cu candidatii admisi,

pana cel tarziu pe 29 noiembrie: sesizarea de catre candidatii a eventualelor erori de redactare.

5 decembrie: afisarea pe site a repartizarii candidatilor pe sali, in functie de domeniul pentru care s-au inscris,

8 decembrie: desfasurarea concursului,

17, 18 si 19 decembrie: alegerea posturilor sau a locurilor in functie de punctajul obtinut

intre 6 si 14 ianuarie 2020: semnarea contractelor individuale de munca,

intre 14 si 16 ianuarie 2020: repartitia pe clinici de pregatire.

"Suntem in imposibilitatea de a sustine examentul de rezidentiat la data programata. Desi am sperat sa nu ajungem in aceasta situatie si am sperat ca vom avea un ministru al Educatiei in baza propunerii transmise de catre premier presedintelui Romaniei, iata ca ne vedem nevoiti sa luam o decizie de amanare a concursului pentru binele celor care doresc sa se specializeze pentru a ingriji si a ajuta semenii.Aceasta situatie putea fi evitata, daca omul cu cea mai mare functie in stat ar fi inteles sau nu macar i-ar fi pasat. Jocurile politice nu trebuie sa afecteze sanatatea. Sanatatea nu are culoare politica domnule presedinte", a anuntat, vineri, intr-o conferinta de presa, ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, citata de News.ro.Ministrul a spus ca examenul va avea loc in 8 decembrie si ca vor fi luate in calcul mai multe aspecte la stabilirea noii date, printre care si posibilitatea ca medicii sa poata fi angajati pana la finalul anului.Sorina Pintea sustine ca motivul pentru care a fost amanat examenul este lipsa unui ministru al Educatiei, afirmand ca desi s-au cautat tot felul de solutii legale problema nu a putut fi rezolvata.Potrivit ministrului, examenul de rezidentiat se organizeaza in baza a sapte ordine de ministru, iar trei dintre acestea trebuie sa fie semnate atat de ministrul Sanatatii, cat si de ministrul Educatiei.Pintea a subliniat ca a solicitat Ministerului Educatiei o rezolvare a problemei, dar i s-a transmis ca "Ministerul Educatiei este in imposibilitatea" de a viza orice document.In plus, Pintea sustine ca nu exista posibilitatea emiterii unei ordonante de urgenta prin care sa poata fi rezolvata organizarea examenului si sustine ca nu doreste sa ia decizii care ar putea vulnerabiliza acest examen.Examenul se va desfasura in sase centre universitare Bucuresti, Cluj-Napoca, Craiova, Iasi, Targu Mures si Timisoara. Concursul se va desfasura dupa aceeasi metodologie, sub forma de test grila cu 200 de intrebari pe durata a patru ore.Cu aceasta ocazie, premierul Viorica Dancila l-a criticat din nou pe presedintele Klaus Iohannis ca amana numirea ministrilor interimari."A mai trecut o zi de incalcare a Constitutiei de catre Presedintele Romaniei. Prin refuzul de a aplica decizia CCR si a numi un ministru interimar la Educatie, Klaus Iohannis pericliteaza o generatie intreaga de tineri medici care nu vor putea sustine la timp examenul de rezidentiat fara un ordin de ministru.Presedintele Iohannis ignora nevoia pe care o are Romania de medici si servicii medicale de calitate si blocheaza cu buna stiinta accesul a mii de tineri absolventi la sistemul medical", a scris Viorica Dancila, vineri, pe Facebook."Domnule Klaus Iohannis, cand puneti in aplicare decizia Curtii Constitutionale?", il intreaba, la final, premierul pe seful statului.Amintim ca, in momentul de fata, nu avem un ministru la Educatie, dupa ce interimatul lui Daniel Breaz a expirat in urma cu doua saptamani.La inceputul lunii septembrie, presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca respinge "categoric" propunerile de interimari facute de premierul Viorica Dancila pentru ministerele lasate libere de fostii parteneri de coalitie de la ALDE.Seful statului a spus ca vina pentru situatie apartine exclusiv lui Dancila si celor de la PSD si ca sa accepte propunerile ar insemna sa le gireze "jocul meschin" pentru putere.Ulterior, premierul Viorica Dancila a anuntat ca a trimis spre Curtea Constitutionala a Romaniei o sesizare in care reclama un conflict juridic cu presedintele Klaus Iohannis."Am sesizat, am trimis spre Curtea Constitutionala. Daca (Iohannis, n.red.) va veni cu decizia in legatura cu ministrii interimari, o parte nu-si va mai avea obiect, dar noi am vorbit in sesizare si de cei 5 ministri pe care inca nu avem o motivatie din partea lui. Eu vreau sa privim aceasta seizare la CCR si ca sa avem niste reguli pentru viitor", a spus Dancila.Curtea Constitutionala a admis in 18 septembrie, partial, conflictul dintre Guvern si Presedintie.Astfel, in urma deciziei CCR presedintele Klaus Iohannis este obligat sa numeasca ministrii interimari propusi de premierul Viorica Dancila pentru a rezolva problema continuitatii Guvernului, au aratat surse din CCR pentru Ziare.com.Pe de alta parte, CCR a precizat in decizie ca premierul trebuie sa mearga in Parlament pentru a obtine un vot pentru remanierea propusa, urmare a retragerii ALDE de la guvernare, ceea ce a schimbat structura politica a Executivului.