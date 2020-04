Lider sindical din Educatie: S-ar putea da diploma de Bac pe baza mediilor, la fel si pentru clasa a VIII-a

Costuri uriase pentru reluarea scolii

Ziare.

com

"Am putea merge pe modelul Frantei, Olandei sau Republicii Moldova. Daca Franta, cea care a inventat Bacalaureatul, a avut in acest an forta de a-l reconsidera, nu vedem de ce nu ar putea sa o faca si Romania. S-ar putea acorda diploma de bacalaureat pe baza mediilor din ultimii 3 ani de studiu si din primul semestru al ultimului an scolar, la fel si pentru clasa a VIII-a", scrie Laviniu Lacusta pe pagina de Facebook a USLIP Iasi.Prin intermediul aceleiasi postari, Lacusta propune ca admiterea la liceu sa se faca prin repartitie computerizata, iar la facultati "printr-o medie dintre nota de la bacalaureat si media din cei 4 ani, de la o disciplina de profil".Liderul USLIP Iasi mentioneaza ca "acest punct de vedere este doar o opinie pe care o supunem atentiei publice, tinand cont de riscurile epidemiologice foarte mari, existente in acest an".El considera ca, daca pe 15 mai la nivelul judetului Iasi, in functie de contextul epidemiologic, s-ar hotari redeschiderea scolii doar cu clasele a VIII-a si a XII-a, autoritatile locale si centrale ar avea suplimentar cheltuieli pentru pandemie de aproximativ 500.000 lei pe zi si ar fi necesare minim 23.000 masti zilnic si 23.000 perechi de manusi, biocide si sapun lichid."Calculele noastre facute pentru judetul Iasi conduc la o suma necesara de aproximativ 2 milioane de euro/luna. Daca am decide prin absurd, spunem noi, sa deschidem cele 225 de scoli, cheltuielile ar fi de 10 ori mai mari, adica 20 milioane euro.Realist vorbind si din motive justificate, pe care nu mai trebuie sa le prezentam, ar trebui adusi la scoala doar elevii de clasa a VIII-a si a XII-a, asta pentru a asigura un risc de infectare scazut. S-ar putea lucra in clase cu formatiuni mici, doar cu disciplinele pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat.Daca admitem ca vom avea banii, ne intrebam totusi de unde vom lua intr-o luna 400.000 masti doar pentru judetul Iasi si aproximativ 15 milioane pentru intreaga tara? Dupa 15 mai autoritatile au hotarat ca mastile sunt obligatoriu sa fie purtate in spatiile publice.De unde va importa Romania cateva zeci de milioane de masti doar pentru o luna? Asa cum se stie, productia interna asigura in acest moment foarte greu doar necesarul pentru spitale", mai scrie presedintele filialei iesene a USLIP, Laviniu Lacusta.