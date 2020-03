Ministerul Educatiei a publicat modele de testare pentru Bacalaureat si Evaluarea Nationala

LIVE

Acestea sunt tip test si respecta modelul subiectului de examen, conform unui comunicat al ministerului remis luni"Resursele de antrenament tip test, realizate impreuna cu Centrul National de Evaluare si Examinare, respecta modelul subiectului de examen. Obiectivul acestora este acela de a exersa in aceasta saptamana si de a continua efortul in vederea obtinerii unor rezultate bune la viitoarele examene.. Rolul acestora este de autoevaluare si calibrare a modului in care au fost redactate raspunsurile", precizeaza MEC.Testele pot fi accesate aici , resursele continand modele pentru Bacalureat si Evaluarea Nationala.ale acestor teste de antrenament, cu explicatiile necesare pentru a intelege cat mai bine raspunsurile din baremele de evaluare si de notare", mai transmite MEC.Aceste teste sunt publicate in conditiile in care, in mod normal, in aceasta perioada aveau loc simularile pentru examenul de Bacalaureat, dar si pentru Evaluarea Nationala.De exemplu, in 2019, simularea la Evaluarea Nationala a avut loc in perioada 11-22 martie 2019, iar simularea la Bacalaureat a avut loc in intervalul 18-20 martie 2019.Amintim ca scolile si gradinitele au fost inchise in intervalul 11 - 22 martie, dar perioada a fost prelungita odata cu intrarea in starea de urgenta, pe 16 martie. Astfel, unitatile de invatamant raman inchise cat dureaza starea de urgenta, adica cel putin pana dupa Paste, pe 22 aprilie.In urma cu o saptamana, ministrul Educatiei, Monica Anisie, spunea ca ministerul nu ia in calcul sub nicio forma inghetarea anului scolar sau amanarea examenelor nationale cu un an, precizand ca specialistii lucreaza la mai multe scenarii.