Presedintele Mensa Romania: multi romani cu un coeficient inalt de inteligenta aleg sa plece din Romania

"In prezent, organizatia Mensa, a celor mai inteligente persoane din lume, cuprinde in Romania in jur de 700 de persoane si numarul lor ar trebui, logic, sa tot creasca in urma testarilor si inscrierilor, dar nu este tocmai asa, deoarece sunt multe plecari. Sunt foarte multi oameni care pleaca in strainatate in legatura directa cu Mensa. Pleaca, probabil pentru ca sunt inteligenti pleaca. Si se muta in organizatii Mensa din alte tari. Altii, dupa un an, au alte asteptari de la organizatie si renunta. Mai sunt unii care si revin", a declarat, pentru AGERPRES, presedintele Mensa Romania.Aurel Caus a anuntat marti, printr-un comunicat, ca Mensa va sustine sambata, 16 noiembrie 2019, o noua sesiune de testari in Oradea, la Universitatea de stat. Potrivit acestuia, varsta minima pentru cei care doresc sa participe la testare este de 11 ani, inscrierea se face online, data limita pentru inscriere fiind 14 noiembrie 2019. Candidatii care obtin un rezultat - confidential - ce ii plaseaza intre cele mai inteligente 2% persoane raportat la totalul populatiei vor primi o dovada oficiala a eligibilitatii si vor fi invitati sa se inscrie in Mensa Romania."Testarile sunt pentru oricine din tara, gratuite, doar ca noi ne straduim sa le organizam, primavara si toamna, in mai multe localitati, ca sa fie mai usor de ajuns. De obicei avem 10 sau 12 testari regionale, in orasele mari ale tarii, la Bucuresti, Iasi, Cluj, Timisoara, Oradea, Brasov. Dar am mai facut si la Targu Mures, si la Craiova si la Constanta", a precizat Aurel Caus.La Oradea vor putea veni sa isi testeze nivelul de inteligenta persoane din judetul Bihor si din judetele vecine, precum Salaj, Satu Mare sau Arad. De obicei, la o testare participa in jur de 30-50 de persoane, la Bucuresti se ajunge si la 80-100, din care circa 30% iau testul, iar, la final, intre 10-15% dintre acestia aleg sa se inscrie in organizatie.Sesiunea va fi administrata de un proctor acreditat Mensa si foloseste formulare de testare standardizate, elaborate de psihologii Mensa. Testul este de tip "culture fair", bazat exclusiv pe imagini si diagrame. Formularul pentru adulti (cu varsta de peste 16 ani) contine 45 de intrebari, la care candidatul trebuie sa raspunda in 20 de minute. Cel pentru copii (varste cuprinse intre 11 si 16 ani) are 25 de intrebari, iar timpul alocat raspunsurilor este de 15 minute.Intrebat daca a descoperit oameni cu un IQ foarte mare, Aurel Caus a precizat ca testul Mensa masoara IQ-ul intre 126 si 140, deci este centrat pe pragul de 131-132, fiind ca un fel de cantar care masoara doar intre anumite valori."Daca este peste 140, testul spune doar ca este peste. Da, sunt din acestia, care au facut tot testul si care au, in principiu, un IQ de peste 145, chiar multi, dar cat peste 145 nu poate masura. Testele care masoara geniile sunt o alta poveste, complicata", a spus Caus.Presedintele Mensa afirma ca nu cunoaste organizatii care sa testeze genii, in schimb orice psiholog autorizat din tara are, in mod normal, posibilitatea de a accesa teste de inteligenta care ofera posibilitatea de a o masura pe o scara mult mai larga.Organizatia Mensa fost creata in 1946 in Oxford, Marea Britanie, cu scopul de a identifica si pune in legatura oameni cu un coeficient foarte inalt de inteligenta. Singurul criteriu de admitere in Mensa este obtinerea unui scor care plaseaza individul in primele doua procente din populatie in ceea ce priveste nivelul de inteligenta.Mensa Romania functioneaza din anul 1992. Taxa anuala ca membru este de 60 de lei/adult si 30 de lei/elev, student. Mensa Romania organizeaza cel putin doua intalniri anuale pentru toti membrii sai. Grupurile locale au intalniri lunare sau saptamanale. Unele intalniri sunt pentru "un pahar de vorba", altele sunt intalniri specifice SIG-urilor (Special Interest Group) unde se pot desfasura jocuri, evenimente si conferinte specifice sau se pot purta discutii privitoare la un anumit domeniu de activitate.Toti membrii au acces la revista nationala. Membrii sunt invitati pe diverse grupuri private de discutii on-line atat locale, cat si internationale. Ei pot desfasura activitati de voluntariat in cadrul organizatiei, de la editarea revistei si scrierea de articole, implementare de proiecte IT, organizare de evenimente sau acordarea de ajutor noilor membri, pana la candidatura pentru un loc in Consiliul Director.