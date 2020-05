Viral: Discutia dintre un student si o profesoara care incearca sa se asigure ca tanarul nu copiaza la examen

Ziare.

Profesoara ii da indicatii studentului sa aseze telefonul in zona coatelor, astfel incat ea sa vada tot.Clipul a fost postat pe pagina de Facebook Student la Poli Iata dialogul dintre cei doi:- Trebuie pus astfel incat sa vad si telefonul si pe tine.- Doamna, mi se pare deja ...- Cum l-ai pus mai devreme se vedea foarte bine.- Asa?- Trebuie sa te vad si pe tine si tastatura. Ce este asa greu sa il pui intr-un punct acolo?- Dumneavoastra vreti multicam, nu avem cum sa facem pe aplicatiile astea sunt slabe. (...) Daca mi se sparge cam-ul de la telefon. Ce fac in situatia aia?- Atunci vii in toamna si ai restanta. Daca nu vrei sa dai, asta e.- Cum sa tin si telefonul in camera? Si tot?- Am inteles care este problema ta. Vreau doar sa gasesti o solutie. Pune-l in spatele tau, la nivelul coatelor, rezemat. Si telefonul sa bata catre tastatura.- Dumneavoastra nu intelegeti, cum sa il pun in spate la coate. Si ce vedeti? Bine. Haideti ca fac ca dvs. Mi se pare absurd.- Vreau sa vad ca stai cu mainile pe tastatura si lucrezi.- Pai unde as putea sa tin mainile? Pe langa tastatura?- Pune camera.- Telefonul sa iti fie agatat la gat.- Nu suntem animale. Nu este corect sa facem aceste lucruri. Sa ne amenintati ca venim in toamna daca nu facem chestia asta?- Toata chestia asta este pentru ca voi nu sunteti cinstiti, pentru ca voi copiati.- Doamna, trebuie sa va asumati si sa dati subiecte open book. Au facut toate statele. Doar noi nu putem? Sunt oameni din Anglia care dau in Romania si au open book.- Nu se poate open book ca sunteti foarte multi.- Se tin orele am inteles, dar am ajuns de-a rasul/plansul. Modalitatile astea de examinare sunt de rasul/plansul. Imi vine sa nu mai dau niciun examen si sa expun lucrurile astea in presa. Sunt curios cum ar percepe presa lucrurile astea.- Care e problema? Toata lumea stie ca totul trebuie dat online.- Da, online, dar nimeni nu ma obliga pe mine sa am doua camere, sa ma filmez si acolo, si acolo.- Cand te-ai dus la Bacalaureat si erai filmat, nu ai zis nimic.- Eu nu am o problema ca sunt filmat. Poate sa se uite lumea cand vrea la mine. Problema mea este ce fac atunci cand nu am a doua camera. Cum va arat, cum o pun, unde o pun?-Ma gandesc.- A fost amenintare. Pai ati spus ca daca nu facem chestia asta nu intram in examen.- Nu a fost amenintare, sunt regulile pe care le impun pentru examen... asta e, vii la toamna.Vezi clipul AICI