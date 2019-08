Admitere 2019 Licenta si Masterat la Universitatea Spiru Haret

3 din 4 absolventi USH sunt angajati in domeniul pe care l-au urmat pe perioada studiilor

Pana pe 30 septembrie 2019 te mai poti inscrie la Universitatea Spiru Haret , cea mai mare universitate particulara din Romania, in anul universitar 2019-2020, la cele 42 de programe de Licenta si 31 de Masterat din cele 14 facultati din 5 centre universitare: Bucuresti, Constanta, Brasov, Craiova si Campulung.Fii si tu #studentlaUSH de la 1 octombrie 2019! Ce trebuie sa faci? Intra pe www.admitere.spiruharet.ro/licenta , alege programul care se potriveste planului tau de cariera si parcurge etapele procesului de admitere. Te asteapta o oferta educationala competitiva si mereu adaptata cerintelor de pe piata muncii.Ariile de studiu cuprind o paleta larga de specializari: Stiinte Juridice, Informatica, Psihologie, Pedagogia invatamantului primar si prescolar, Stiinte economice si administrative, Litere, Educatie fizica si Sport, Medicina Veterinara.Ca student haretist vei avea acces la platforma de e-learning Blackboard, avand parte de flexibilitate si comunicare cu acces rapid la cursuri si informatii.De asemenea, prin intermediul acestei platforme unele facultati sustin examenele din cele doua sesiuni (iarna si vara), exceptie facand facultatile cu profil vocational.Programele de Licenta din oferta educationala a Universitatii Spiru Haret au un numar alocat pentru cele trei forme de invatamant: invatamant cu frecventa (IF), invatamant cu freventa redusa (IFR) si invatamant la distanta (ID).Pentru ca Universitatea Spiru Haret investeste frecvent in resurse pentru viitorul tau, vei beneficia de stagii de practica de specialitate, activitati de voluntariat si locuri de munca adaptate profilului tau educational.De-a lungul timpului au fost incheiate o serie de parteneriate cu jucatori de top din diferite industrii de pe piata locala concretizate in proiecte si programe de internship care iti vor deschide noi orizonturi profesionale. Astfel, faci ce-ti place si iti urmezi visul.In plus, la Universitatea Spiru Haret vei avea parte de consiliere in cariera si sustinere pe toata durata studiilor prin Centrul de Consiliere si Orientare in Cariera.Ca si student la Universitatea Spiru Haret poti avea legitimatia eliberata de International Student Identity Card (ISIC) recunoscuta in 126.000 de locatii in toata lumea si in peste 120 de tari prin intermediul careia poti participa la diferite cursuri sau poti beneficia de o serie de oferte de la partenerii organizatiei.Mai mult, vei putea beneficia de serviciile unui centru sportiv si de recuperare fizica - Premium Wellness Institute , sau iti vei putea promova realizarile pe Radio Seven , postul de radio propriu si in ziarul Opinia Nationala.Documentele necesare in dosarul de admitere precum si taxele de scolarizare, se gasesc pe site-ul Universitatii Spiru Haret, AICI In Bucuresti, pe langa secretariatele facultatilor, mai sunt organizate birouri de admitere in str. Ion Ghica nr. 13, sector 3, parter si in sediul din str. Nicolae Iorga nr. 34 - 36, sector 1, parter - sediul Serviciul Acte de Studii in intervalul orar 9:00 - 18:00 (luni - vineri) si intre 9:00 - 12:00 (sambata).Daca ai terminat studiile de Licenta, pot fi continuate cu un program de Masterat. Cele 12 domenii de Masterat ale Universitatii Spiru Haret au drept misiune aprofundarea pregatirii specialistului in domeniul ales, astfel incat sa-si formeze abilitatile profesionale si sa faca fata cu brio provocarilor profesionale, care devin din ce in ce mai complexe.Intra pe https://www.admitere.spiruharet.ro/masterat si studiaza oferta educationala din cele 5 centre ale Universitatii Spiru Haret. Informatica, Drept, Stiinte Administrative, Stiinte ale Comunicarii, Contabilitate, Finante, Management, Marketing, Psihologie, Stiinte ale Educatiei, Filologie, Stiinta Sportului si Educatiei Fizice sunt listate pentru a va convinge ca drumul de masterand poate incepe la USH din anul universitar 2019 - 2020.Universitatea Spiru Haret mentine legatura cu studentii, absolventii, dar si cu cei interesati de proiectele in care institutia este angrenata prin intermediul site-ului www.spiruharet.ro sau a paginii de Facebook: https://www.facebook.com/Universitatea.Spiru.Haret/ si Instagram.Descopera Universitatea Spiru Haret si fii student haretist de la 1 octombrie 2019! #studentlaUSH